Niko Mihic, médico del Madrid, sobre los horarios: "No toman en consideración la salud"

Niko Mihic, director médico del Real Madrid, afirma en una entrevista con EFE que los horarios y calendarios de los partidos "no toman en consideración la salud y el daño que hacen potencialmente al jugador", en el marco de la celebración del XV Sports Medicine Global Summit.

"Una vez que comienza la temporada, nuestro gran desafío es el recuperar del jugador. El horario es brutal. Por ejemplo, nosotros [el primer equipo masculino del Real Madrid] tenemos tres partidos esta semana, incluyendo un viaje, que vamos a jugar en Grecia y llegar a Madrid a las 5 o 6 de la mañana ya del jueves, y nos piden jugar el sábado por la noche en Valencia. Es una cosa superdetrimental para la salud de nuestro jugador", comienza.

"Trabajas con lo que tienes. Este sábado, que jugamos a las 21.00, me parece una incursión hacia la salud del jugador. No entiendo por qué se tiene que jugar sábado y no domingo como los demás equipos. Básicamente, para mí no toman en consideración la salud y el daño que hacen potencialmente al jugador", añade el sanitario.

El doctor presentó a EFE la decimoquinta edición del Sports Medicine Global Summit, un evento que se celebrará este jueves 5 de noviembre en el Santiago Bernabéu y en el que se darán cita profesionales de la salud deportiva de todo el mundo para compartir experiencias clínicas, conocimientos científicos y avances tecnológicos.

En esta edición, se tratarán temas como las conmociones cerebrales, la salud de la mujer, la prevención de las lesiones y la mejora del rendimiento, los dispositivos 'vestibles' ('wearables'), la atención integral al deportista o la salud mental.

Bajo el lema 'Player first' ('Jugador primero'), este congreso global contará también con la participación de profesionales del fútbol americano, con motivo del encuentro de la NFL que se disputará el domingo en el Santiago Bernabéu entre los Bengals y los Falcons.

Cuidar al deportista, cuidar el deporte

En medicina deportiva se están desarrollando avances tecnológicos punteros para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. "Esto es comparativo. Tienes que realizar un 'baseline' de estadísticas de cómo está el jugador y se digitaliza toda la información que se puede. Esta información se repite a través del tiempo, cada tres meses hacemos analíticas a los jugadores, medidas de fuerza y condición, equilibrio, y a partir de eso se hace un resumen, se valora cómo está el jugador y se llega a su estado óptimo", explica Mihic.

"La pretemporada ha sido muy desafiante. Muchos jugadores han venido lejos de estar descansados adecuadamente. El momento óptimo, que se supone que es el último día de la pretemporada, es nuestro estándar de comparación. A partir de ahí, se van valorando datos para intentar volver a llegar a ese nivel de rendimiento", apunta. Aunque señala que no siempre es posible "evitar" la lesión, los datos sí que ayudan a "gestionarla mejor".

Mihic regresó al Real Madrid como director médico a comienzos de 2026, después de una primera etapa entre 2017 y 2023. El equipo blanco vive una temporada relativamente plácida con respecto a las lesiones. "No te voy a negar que estamos procurando todos los métodos que tenemos a nuestra disposición para proteger al jugador. Nuestro lema es 'Player first': si cuidamos bien al jugador, cuidaremos bien el deporte. Y si cuidamos bien el deporte, es a satisfacción de la población general: lo que aprendemos aquí, lo vamos a intentar trasladar a la población general", resalta.

El doctor otorga una gran importancia a la transferencia de conocimientos hacia la medicina general: "El deporte en sí es optimización de un individuo a su mejor nivel de salud física, y mental, potencialmente. Si podemos trasladar lo que aprendemos en medicina del deporte de élite a la población general, es fenomenal. Yo llevo una práctica privada, y lo que aprendo en medicina deportiva lo procuro aplicar a todos mis pacientes. Es optimización de todos los parámetros que pueda optimizar".

Además, define dos "déficits" de los servicios sanitarios deportivos, en los que se deben "exigir más": "Uno es el fútbol femenino, la salud de la atleta femenina, y otro es la salud mental de los atletas. Son dos temas que abordamos en el congreso. Con mucho detenimiento lo vamos a valorar, sabemos que estamos desafiados para equilibrar nuestro déficit ahí".

La salud mental en el deporte

Mihic contempla con buenos ojos la iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de financiar la congelación de óvulos a jugadoras y árbitras en activo: "Todo lo que es a beneficio de la mujer atleta, con libre elección de este procedimiento y que esté financiado por los organismos del deporte, todo lo que pueda beneficiar a la atleta no lo veo como impedimento, no lo veo negativo, la verdad".

En cuanto a la salud mental, plantea que se están haciendo esfuerzos: "Estamos en ello. Lo primero es el reconocimiento del problema, como darnos cuenta de que fumar es malo. Entonces, ahora comienza la campaña de cómo abordamos el problema. Ha sido un estigma tremendo hablar de salud mental, y gracias a Dios y a las iniciativas que tenemos de atletas que tienen suficiente fuerza para salir y confesarlo, declarar que tienen este problema".

"En términos generales, el 20 % de la población mundial en un momento dado tiene problemas de salud mental. Si una de cada cinco personas que conoces tienen eso, el atleta de élite no es diferente. Hay que identificarlo, saber que es un problema, ofrecerle recursos. A veces son técnicas avanzadas, con inteligencia artificial, con tecnología médica avanzada se puede medir trastornos por algoritmos, interpretar y abordar, pero yo creo que más que nada es el contacto personal que tiene la jugadora o el jugador con su médico", termina.