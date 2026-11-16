Un fichaje de relumbrón con muchos interrogantes: el Dubai apuesta por Marcelinho Huertas a sus 43 años

Marcelinho Huertas no entiende de calendarios ni de fechas de caducidad. A sus 43 años, el veterano base brasileño afronta un nuevo desafío en su extensa carrera profesional con su fichaje por el Dubai Basketball, equipo que milita en la Euroliga y que dirige el entrenador español Xavi Pascual. La entidad de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la incorporación del internacional brasileño, que abandona La Laguna Tenerife después de más de siete temporadas en el conjunto canario para incorporarse a un proyecto que aspira a hacerse un hueco entre los grandes del baloncesto europeo.

Huertas firma un contrato hasta el final de la presente temporada, en una operación que supone un importante refuerzo para la dirección de juego del equipo de Pascual. El propio club ha difundido imágenes del primer encuentro del brasileño con sus nuevos compañeros y con el que será su entrenador. Una reunión de viejos conocidos, puesto que ambos coincidieron durante la etapa de Marcelinho en el FC Barcelona, donde el base estuvo entre 2011 y 2015.

En esas primeras imágenes se puede ver a Huertas saludando efusivamente a Pascual y también a algunos de los nombres importantes de la plantilla, como Tornike Shengelia, Thomas Walkup o Davis Bertans. El brasileño aterriza así en un vestuario con experiencia y talento, al que espera aportar precisamente dos de sus grandes virtudes: conocimiento del juego y capacidad para dirigir a sus compañeros.

Una carrera interminable por el baloncesto europeo

El fichaje por el Dubai Basketball añade un nuevo capítulo a una trayectoria de auténtico trotamundos del baloncesto. Huertas ha defendido las camisetas de algunos de los clubes más importantes de España, como el Joventut de Badalona, el Bilbao Basket, el Baskonia, el Barcelona y La Laguna Tenerife. También tuvo una experiencia en la NBA, donde llegó a disputar partidos con Los Angeles Lakers, antes de regresar al baloncesto europeo.

Su etapa en Tenerife ha sido especialmente fructífera. Después de más de siete temporadas en el conjunto insular, el base se marcha dejando una huella importante tanto por su rendimiento como por su liderazgo dentro del vestuario. Y lo hace en plena forma, desafiando una edad a la que muchos jugadores llevan tiempo retirados.

Los números de la presente campaña 2026-2027 hablan por sí solos. En la Liga Endesa, Huertas estaba promediando 15,1 puntos, 3,9 asistencias y 17,4 créditos de valoración. Unas estadísticas que reflejan que sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias y de asumir responsabilidades ofensivas, pese a encontrarse en la recta final de una carrera que comenzó hace ya varias décadas.

Xavi Pascual recupera a un viejo conocido

La llegada de Marcelinho supone también una oportunidad especial para Xavi Pascual, que vuelve a tener a sus órdenes a un jugador al que conoce perfectamente. Durante su etapa en el Barcelona, ambos compartieron vestuario y protagonizaron una de las etapas más competitivas del conjunto azulgrana. Ahora se reencuentran en un proyecto diferente, pero con el mismo objetivo: competir al máximo nivel en Europa.

El Dubai Basketball ha destacado precisamente las cualidades que han convertido al brasileño en uno de los bases más respetados del baloncesto continental. "Conocido por su visión de la pista, por su inteligencia baloncestística y por su habilidad para controlar el tempo de los partidos, Huertas trae consigo una valiosa experiencia y liderazgo para la plantilla del Dubai Basketball", señala el comunicado oficial de la entidad.

El club considera que su incorporación fortalecerá las opciones del equipo en lo que resta de temporada, al añadir "un probado armador de juego con un extenso conocimiento del baloncesto europeo".

No es una apuesta de futuro, sino una incorporación para el presente. Dubái busca experiencia, personalidad y oficio para afrontar el tramo decisivo del curso y ha encontrado en Marcelinho a un director de juego que todavía tiene mucho baloncesto en sus manos.

Internacional con Brasil, con la que ha disputado tanto Juegos Olímpicos como Mundiales, Huertas afronta ahora uno de los últimos grandes retos de su carrera. A los 43 años, lejos de pensar en la retirada, cambia Tenerife por Dubái y vuelve a la Euroliga. El baloncesto, al menos en su caso, parece no tener edad.