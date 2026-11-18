El Barcelona ha encontrado en el mercado una solución de emergencia para tratar de paliar los problemas que arrastra en su juego exterior. El conjunto azulgrana ha anunciado este miércoles la incorporación del base francés Killian Hayes, que firma un contrato hasta final de temporada y llega para reforzar una posición especialmente castigada por las lesiones. Las bajas de Umoja Gibson y Kevin Punter para las próximas semanas han obligado al club catalán a mover ficha para evitar que las ausencias condicionen todavía más sus aspiraciones deportivas.

Hayes, de 25 años y 1,95 metros de altura, es un jugador con experiencia en la NBA y en el baloncesto europeo, aunque su trayectoria en los últimos años ha estado marcada por la búsqueda de continuidad. Internacional con Francia, el nuevo fichaje azulgrana destaca por su capacidad para dirigir el juego, su físico y sus condiciones defensivas. Un perfil que puede ofrecer alternativas al técnico Aleksander Sekulic en una plantilla que necesita recuperar efectivos cuanto antes.

La operación supone una apuesta por un jugador todavía joven, pero que conoce perfectamente la exigencia del baloncesto de máximo nivel. El Barça espera que su adaptación sea rápida y que pueda asumir responsabilidades desde el primer momento, especialmente en la dirección del equipo y en la generación de ventajas para sus compañeros.

Una séptima elección del draft de la NBA

Nacido en Estados Unidos, aunque internacional con la selección francesa, Hayes comenzó su carrera profesional en Europa. Sus primeros pasos los dio en el Cholet francés, antes de trasladarse a Alemania para incorporarse al Ratiopharm Ulm. Su talento llamó pronto la atención de los ojeadores estadounidenses y en 2020 dio el salto a la NBA después de ser elegido en la séptima posición del draft por los Detroit Pistons.

Aquella elección reflejaba las enormes expectativas depositadas en un jugador que estaba llamado a convertirse en una pieza importante de la reconstrucción de la franquicia de Michigan. Sin embargo, su aventura en Detroit no terminó de responder a lo esperado. Hayes disputó cuatro temporadas con los Pistons, en las que alternó momentos de protagonismo con otros de mayor irregularidad, hasta que la franquicia decidió prescindir de sus servicios.

Su salida de la NBA no significó, en cualquier caso, el final de su aventura estadounidense. El francés continuó buscando una oportunidad para consolidarse en la mejor liga del mundo, aunque su recorrido posterior estuvo lejos de ser sencillo.

Un recorrido por Brooklyn, Cleveland y Sacramento

Durante las dos últimas campañas, Hayes alternó apariciones entre la NBA y la G-League, la competición de desarrollo vinculada a las franquicias estadounidenses. Pasó por los Brooklyn Nets y su equipo asociado, los Long Island Nets, además de jugar en los Cleveland Charge, conjunto vinculado a los Cavaliers. Su última experiencia fue en los Sacramento Kings, donde terminó el pasado curso. Sin embargo, la franquicia californiana decidió no ofrecerle continuidad este verano, dejándole nuevamente ante la necesidad de encontrar un destino en el que relanzar su carrera.

Ahora el Barça aparece como una oportunidad para recuperar protagonismo y demostrar que todavía tiene mucho baloncesto que ofrecer. Su llegada responde a una necesidad inmediata, pero también puede convertirse en una apuesta interesante a medio plazo si consigue recuperar la confianza y la regularidad que le llevaron a ser una de las elecciones más altas del draft de 2020.

El conjunto azulgrana incorpora así a un jugador con experiencia internacional y recorrido en Estados Unidos para afrontar un tramo de temporada condicionado por los problemas físicos. Hayes tendrá que demostrar que puede transformar sus condiciones en rendimiento inmediato. El Palau espera que su aterrizaje sirva para recuperar el equilibrio en un perímetro que se había quedado bajo mínimos.