El Real Madrid, lejos de la buena imagen que lleva ofreciendo en las últimas semanas tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, cayó derrotado en la pista del Besiktas turco (83-79) en un duelo en el que, a pesar de todo, se mantuvo con opciones hasta el desenlace.

Volvía a jugar el plantel de Pedro Martínez fuera de España en la máxima competición europea por primera vez desde el pasado 22 de octubre, en el arranque de una semana con doble compromiso que terminará visitando al Olympiakos. Enfrente un cuadro turco algo atípico, que solo había ganado un partido como local pese a tener de su lado a una de esas aficiones que suelen incomodar a los rivales.

Inauguró el marcador Nick Smith Jr. con una bandeja que no pudo ser 2+1 al fallar el tiro libre posterior. Y a partir de ahí, fundido a negro de los visitantes. Hasta dieciséis puntos seguidos sin respuesta encajaron, catorce de ellos convertidos entre Scott Wilbekin, letal en el triple, y Wenyen Gabriel, siempre batallador en la pintura.

Ellos se encargaron de finalizar lo que construyó el colectivo con una defensa pegajosa que desarboló a un Real Madrid sobrepasado en ese tramo en el apartado de las pérdidas, hasta ocho en los diez primeros minutos. Aún así consiguió salir a flote el bando madridista con un 2+1 de Theo Maledon y un acierto exterior de Alberto Abalde, retazos iniciales de un parcial de 2-13 que le permitió irse solo tres abajo tras el primer acto (18-15, m.10).

Fue un espejismo porque tres aguijonazos exteriores de Conor Morgan, Metecan Birsen y Wilbekin en el retorno al parqué, solo interrumpidos por una canasta de Walter Tavares, volvieron a alejarles. No fueron los únicos porque viendo el Besiktas que sus jugadores estaban enchufados desde el perímetro, metiendo incluso triples inverosímiles como uno de Daquan Jeffries, siguió apostando por esa fórmula.

Mientras el elenco foráneo, sumido en una de sus peores versiones de la temporada, sin poder lanzar de tres con recurrencia y sangrando por el rebote ofensivo y las pérdidas, sobrevivía a duras penas a la adversidad, moviéndose en rentas desfavorables de entre 5 y 10 puntos, con pasajes de incomodidad como los tres minutos que estuvo sin sumar puntos justo tras el paso por vestuarios.

Ese contexto le permitía albergar la esperanza de la remontada si en algún momento dejaba de granizar. No sucedió al llegar a la media hora, después de unos minutos de intercambios de canastas en los que daba la sensación de que los de casa concretaban con menos sufrimiento sus acometidas al aro (64-53, m.30).

El último cuarto lo empezó mejor el Real Madrid, que con trabajo y sin dejar de evidenciar algunos de los pecados que le habían penalizado durante toda la noche, empezó a darle mordiscos a la distancia por medio de Smith Jr. en su mejor noche en la competición continental. El estadounidense, con dos triples, acabó poniendo a los suyos a solo cuatro con menos de cuatro minutos por delante. Un gran triple esquinado de Jeffries volvió a impulsar al Besiktas, que a partir de ese momento fue capaz de aguantar la amenaza del contrario y selló el triunfo con solvencia.

Ficha técnica:

Besiktas, 83 (18+27+19+19): Dotson (4), Wilbekin (15), Jeffries (20), Omoruyi (-), Gabriel (11) -cinco inicial- DeJulius (5), Morgan (5), Birsen (4), Walker IV (15), Zizic (4), Brown (-).

Real Madrid, 79 (15+22+17+25): Feliz (13), Smith Jr. (16), Procida (-), Pradilla (2), Tavares (5) -cinco inicial-, Jones (5), Maledon (22), Luwawu-Cabarrot (8), Abalde (7), Okeke (1), Sarr (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Marcin Kowalski (Polonia) y Franko Gracin (Croacia). Eliminaron por cinco faltas a Bircen (m.32) y Gabriel (m.39).

Incidencias: partido de la jornada 12 de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Development Center.