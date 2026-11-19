La tensión se apoderó del encuentro entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz, que terminó con victoria visitante por 97-109. El protagonista de uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue Luka Doncic, que vivió un inesperado encontronazo con el árbitro Tre Maddox cuando se dirigía a los vestuarios al descanso.

El incidente tuvo lugar al término del segundo cuarto, con Utah por delante en el marcador (56-54). Después de reclamar una posible falta en una acción ofensiva, el esloveno continuó mostrando su enfado con los colegiados. Fue entonces cuando Maddox se giró hacia él y le espetó: «¿Qué has dicho?», mientras daba varios pasos en su dirección.

La reacción del árbitro sorprendió al jugador de los Lakers, que se quedó mirándole sin llegar a responder a la provocación. La situación obligó a intervenir a varios integrantes del equipo angelino. El entrenador asistente Scott Brooks se colocó entre ambos para apartar al colegiado, mientras Austin Reaves y Matisse Thybulle también estuvieron pendientes de Doncic para evitar que el intercambio fuera a más.

Pero el enfrentamiento no fue el único episodio de tensión entre el base y los árbitros durante el encuentro. En el tercer cuarto, Doncic volvió a mostrar su disconformidad tras una decisión arbitral que terminó con una falta técnica señalada al banquillo de los Lakers. El esloveno intercambió entonces algunas palabras con la colegiada Dannica Baroody, a quien llegó a recriminar su actuación.

En lo deportivo, tampoco fue una noche especialmente positiva para la estrella eslovena. Doncic terminó con 29 puntos, diez aciertos en 28 lanzamientos y nueve pérdidas de balón. Un rendimiento insuficiente para evitar una derrota que puso fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Lakers.

Tras el encuentro, el propio jugador asumió su responsabilidad y reconoció que debía ofrecer mucho más: «Esto es inaceptable por mi parte. Tengo que liderar al equipo de una manera mejor».

Una noche complicada para Doncic, que además de sufrir un inesperado cara a cara con un árbitro, vio cómo su equipo se despedía de una importante dinámica ganadora.