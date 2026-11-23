La selección española de baloncesto se ha concentrado desde hoy en Guadalajara para preparar sus partidos de esta semana, cruciales para estar en el Mundial de Qatar el próximo verano. España jugará en Pogdorica ante Montenegro este jueves a las 19.00 h y el domingo ante Grecia en Santiago de Compostela. Ambos encuentros se deberían de resolver con victoria si la selección quiere estar tranquila de cara a la clasificacion

De cara a estos encuentros los seleccionados por Chus Mateo, quince más seis invitados, irán apareciendo poco a poco en la concentración siendo los jugadores de Euroliga los que más tarde se incorporarán al grupo. De hecho los jugadores de Valencia (Sant Supery y Cárdenas), los del Barcelona (Brizuela y Joel Parra) y el del Panatinaikos (Juancho Hernangómez) llegarán el miércoles porque juegan mañana el torneo europeo con sus clubes. Los jugadores del Madrid (Abalde y Pradilla) no viajarán a Montenegro y llegarán directos a Santiago de Compsotela el viernes porque el equipo blanco juega este miércoles en la Euroliga

Para este primer dia de concentración, el primer contratiempo ha llegado. El pivot del Alba de Berlin y ex jugador del Unicaja y del Valencia Basket, Yankuba Sima, ha tenido que abandonar el grupo por unas molestias que le van a impedir participar en los encuentros. Chus Mateo ha declinado llamar a otro jugador en su lugar.

La selección se encuentra ante un panorama que aún no es dramático pero sí que se ha complicado un poco tras las dos derrotas en agosto en Atenas ante Grecia y en el Movistar Arena, ante Portugal, en lo que supuso el verdadero problema de este grupo. A partir de ese dia toda la clasificación se complicó en demasía.

Tras estos dos partidos de esta semana llegarán los dos últimos en febrero, los decisivos, que llevarán a España a jugar en Lisboa ante los lusos y en casa (quizá Madrid) ante Montenegro y es entonces donde deben sellar su pase al Mundial del verano que viene donde la selección española puede optar a un gran resultado