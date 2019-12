El británico Anthony Joshua venció este sábado por decisión unánime al mexicano-estadounidense Andy Ruiz y recuperó los tres títulos que había perdido, precisamente, en su única derrota, ante el propio Ruiz. Títulos del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En la Diriyah Arena, en Arabia Saudí, aun sin mostrar nada extra, Joshua le dio un baile al rival con su portentoso 'jab' ante un Ruiz con libras de más, lento y sin capacidad de reacción. Los jueces votaron 118-110, 118-110 y 119-109 para confirmar la superioridad de Joshua.

¡@anthonyfjoshua es el nuevo CAMPEÓN del PESO PESADO! l rey destronado recupera su trono... y sus TRES CINTURONES MUNDIALES ante Andy Ruiz #RuizJoshua2 a href="https://t.co/4X1dVpEAy7">pic.twitter.com/4X1dVpEAy7 — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2019

El pleito comenzó con precauciones por parte de ambos púgiles. Como estaba previsto Joshua intentó alejar al mexicano con su 'jab' hasta que en los segundos finales conectó una derecha que hirió al rival en la ceja izquierda. Ruiz no se vio cómodo en el segundo en el que el británico mantuvo la iniciativa, a veces bajó la guardia y de repente lanzó zarpazos casi felinos ante un contrario con poca movilidad. El tercero transcurrió de acuerdo al mismo guió aunque con menos golpes.

Joshua mantuvo el dominio en el cuarto en el que por fin Andy reaccionó y logró una buena combinación de izquierda-derecha en los últimos segundos, aunque sin causar daño al gigante europeo. Aunque comenzó conservador el quinto asalto, otra vez Joshua impuso condiciones con su largo brazo zurdo; un golpe de derecha y un remate con su 'jab' en el último minuto mantuvo la el pleito por los mismos caminos.

Lento, el mexicano-estadounidense fue incapaz de tomar la iniciativa. Por momentos cortó los espacios e impidió las embestidas de Joshua, pero igual el retador logró un buen impacto con su 'jab' en el minuto final. La segunda mitad del combate empezó con un Joshua con cómoda ventaja en las tarjetas y un Ruiz obligado a forzar las acciones después de una pobre demostración, lo cual ni siquiera intentó.

El rey del peso pesado está de vuelta ¿Por qué? Por golpes como estos a href="https://twitter.com/anthonyfjoshua?ref_src=twsrc%5Etfw">@anthonyfjoshua #RuizJoshua2 a href="https://t.co/R23LM2yn7T">pic.twitter.com/R23LM2yn7T — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2019



Como la fórmula le funcionó hasta entonces, en el octavo 'round' Anthony insistió en mantener el pleito en la larga distancia en la que mantuvo ventaja; después de golpes ilegales en los agarres, Andy logró por fin una buena combinación y obligó a su rival a echarse atrás. Animado, Andy inició algunas ofensivas en el noveno. Joshua respondió y terminó con pasos de baile para mantenerse alejado de los guantes color oro de Ruiz.

A nueve minutos del final solo un golpe podía dar la victoria a Ruiz. No llegó, mientras su rival, que llevaba nueve asaltos con golpes arriba sin abrir la guardia, continuó sin correr riesgos frente a un Andy fuera de forma, que también perdió los asaltos finales.

El campeón olímpico de Londres 2012 cerró al mismo ritmo en los asaltos finales y firmó su victoria para llegar a 23 victorias, 21 por la vía rápida, con una derrota. Ruiz, una caricatura de sí mismo cuando le arrebató los títulos al británico el 1 de junio pasado, encajó su segundo revés con 32 triunfos, 22 por nocaut'

href="https://twitter.com/anthonyfjoshua?ref_src=twsrc%5Etfw">@anthonyfjoshua: "En la primera pelea tuvimos a Wladimir Klitschko. Aprendí mucho, me dio muchos consejos y aquella pelea es lo que ha creado esta noche aquí" #RuizJoshua2 href="https://t.co/NGIMmK6oOZ">pic.twitter.com/NGIMmK6oOZ — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2019

Por su parte, Andy Ruiz reconoció que no se había preparado el combate como debería haberlo hecho. "He engordado demasiado", afirmó. El boxeador avisó que si hay un tercer combate estará en mejores condiciones. ¿Lo habrá? Por dinero no será. No hay cifras oficiales pero se estima que Joshua se ha llevado más de 60 millones de dolares mientras que Ruiz unos 9 millones de dolares.