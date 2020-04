Los amantes de la teorías conspirativas tienen en el boxeador Amir Khan a uno de sus hombres mediáticos más fuertes. El boxeador inglés, medallista olímpico con solo 17 años, tiene ahora 33 y sigue dejando declaraciones para la historia.

En su día Amir relacionó otros virus con otros elementos de nuestra sociedad, como por ejemplo el SARS con la aparición de la red 3G y la gripe porcina con el 4G. Ahora, cómo no, al llegar el 5G, Khan ha encontrado una nueva relación.

"No creo que el coronavirus venga de China. La gente dice que se originó de una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen esas tonterías? Yo no. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene algo que ver con la red 5G?", cuestionó Amir en sus redes sociales.

Lol no thanks. Staying indoors 5G a href="https://t.co/WtViJgxXrB">https://t.co/WtViJgxXrB — Amir Khan (@amirkingkhan) April 6, 2020

Khan fue más allá e insistió en su teoría: "El coronavirus es un invento del hombre. Están probando el 5G para deshacerse de nosotros", apuntó el boxeador.