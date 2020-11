Mike Tyson reconoce que volvería a arrancarle un trozo de oreja a Evander Holyfield

Mike Tyson se prepara a conciencia para su flamante regreso al ring el próximo 28 de noviembre ante Roy Jones Jr.

Tyson concedió una entrevista a Fox News donde habló sobre el famoso mordisco a Evander Holyfield: "Yo digo, 'no, nunca más lo haría', pero podría hacerlo de nuevo, en realidad".

Mike se fue calentando poco a poco: "Bueno, si hace lo que estaba haciendo para ser mordido, le volvería a morder, sí. Le mordí porque quería matarlo. Estaba realmente enojado porque me golpeó la cabeza y todo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Escucha, bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria".

Tyson habló también sobre su miedo al SIDA, algo que se hizo mucho más intenso tras dar positivo en VIH el excampeón de peso pesado de la OMB, Tommy Morrison: "Siempre tenía miedo de hacerme la prueba del SIDA".

Sobre el rumor de que hay boxeadores que ingieren grandes cantidades de alcohol antes de los combates, Tyson no se mordió la lengua: "Ha habido boxeadores que lo hicieron. No pueden pelear sin beber. No tienen valor, tienen que estar borrachos. No pueden hacer esta mierda sin el maldito alcohol".