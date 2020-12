'Combates para la historia', un libro de cabecera imprescindible para los amantes del boxeo

Mucho y muy bueno se ha escrito sobre boxeo. El Combate de Norman Mailer, que habla del Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman; Four Kings (Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy La Cobra Hearns y Roberto Mano de Piedra Durán); Rope Burns, la novela de FX Toole que inspiró a Clint Eastwood para llevarla a la gran pantalla en su cinta Million Dollar Baby… o aquí en España libros como La edad de oro del boxeo, de Manuel Alcántara; Quédate en el ring, de Juanma Rodríguez; Campo del gas, de José Luis Garci; o Golpes bajos, del malogrado David Gistau. Por poner sólo unos ejemplos…

Pero faltaba algo: un libro editado en español que diera cuenta, de una forma lineal, de los mejores combates de cada año, desde el inicio del boxeo moderno, con la primera pelea que enfrentó a John L. Sullivan y James Corbett en 1892 por el título mundial de los pesos pesados, hasta nuestros días.

Muhammad Ali, Smokin Joe Frazier, Joe Louis, Rocky Marciano, Sonny Liston, Jake LaMotta, Mike Tyson… hasta Floyd Mayweather, Saúl Canelo Álvarez, Manny Pacquiao y el controvertido Tyson Fury. Son sólo algunas de las grandes leyendas del boxeo moderno a lo largo de sus casi 130 años de historia. Todos los aficionados al noble arte de las 12 cuerdas conocerán casi al completo las biografías de todos ellos, pero seguramente echen en falta un libro de referencia donde poder encontrar los mejores combates que se disputaron cada año y todos sus entresijos.

¿Cómo se produjo el Thrilla in Manila, en octubre de 1975? ¿Qué pasó en aquella tercera y última pelea entre el siempre provocador Ali y su archienemigo Frazier? ¿Cuántos años tenía Mike Tyson cuando ganó su primer título mundial? ¿Cómo fue el mítico combate entre Julio César Chávez y Meldrick Taylor en 1990 en Las Vegas?

Las respuestas a todas estas preguntas (y muchas más) podremos encontrarlas en Combates para la historia (Libros.com), un libro de crowdfunding del periodista Carlos Pérez Zamora que pronto verá la luz (primer trimestre de 2021) y que promete convertirse en una herramienta de consulta imprescindible para los amantes del pugilismo, para que puedan tener conocimiento de los combates más destacados de cada año. Un exhaustivo trabajo de investigación que se ha hecho realidad gracias al apoyo de 165 mecenas (hasta el momento): se ha superado con creces el objetivo inicial de recaudar 5.500 euros y no queda lejos la segunda meta de los 7.000 (en el momento de publicación de este artículo, la recaudación ascendía a 6.364 euros).

"En el caos del boxeo no había una historia cronológica"

A Pérez Zamora, un joven periodista murciano con experiencia en los diarios Marca y As, que ha estado tres años trabajando en Los Ángeles (La Opinión de Los Ángeles y la edición en español de Los Angeles Times), se le encendió la bombilla hace un año: "No encontraba nada que satisficiera lo que yo quería leer, que era una historia cronológica de principio a fin". Desde entonces se ha devanado los sesos en su afán de poner orden en este caótico a la par que bello mundo del pugilismo, donde la multitud de federaciones y de pesos (17, desde el minimosca hasta el pesado) traen de cabeza al aficionado medio.

"Soy muy aficionado a la historia y al boxeo, deporte que de hecho he practicado aunque a un nivel muy amateur. Siempre me ha llamado poderosamente la atención el caso de Muhammad Ali y aquella época de finales de los 60, que fue cuando le retiraron la licencia por todo el asunto de la Guerra del Vietnam. Es fascinante porque empezó entonces un baile de candidatos para lucir la corona de campeón de los pesos pesados. Vi que el boxeo era un deporte caótico, con muchas divisiones y muchas asociaciones. Me compré un libro para profundizar un poco más, pero vi que faltaba esa cronología del pugilismo, como sí puede haber con la historia de los mundiales de fútbol o de la NBA", relata Pérez Zamora en una entrevista a Libertad Digital.

La historia de la retirada de la licencia de Ali es fascinante

"Hay mucha novela y mucha crónica deportiva muy buenas, pero cuando se habla de boxeo se centra en una época concreta o en una figura concreta. Pero lo que no hay es una cronología concreta, no había un libro en español con el que yo me sintiera plenamente identificado. Y así es como surge la idea del libro", explica el autor de Combates para la historia, un libro que está dirigido tanto al "aficionado más casual que sigue el boxeo" como a los "expertos o fanáticos absolutos", para que lo puedan utilizar como una herramienta de consulta.

"No vengo a sustituir a Norman Mailer"

Pérez Zamora está en la recta final de un libro que tratará de "unos 250 combates en unas 250 páginas". "El objetivo es contar la historia de cada combate y de los púgiles en un par de párrafos, no quiero extenderme demasiado. Yo no vengo a sustituir lo que hizo Norman Mailer en El combate. Si alguien está muy interesado en una pelea en concreto luego la puede consultar en otras fuentes. Yo lo que pretendo es contar, de forma breve, los combates más importantes de cada año natural", explica el joven autor, un periodista que actualmente trabaja en el Canal Olímpico —servicio de televisión por internet operado por el COI— como community manager y creador de contenidos.

Lo cierto es que el boxeo es un deporte que da mucho juego a nivel literario y tiene una gran trascendencia social más allá del ring, como quedó demostrado, por ejemplo, con las conexiones con la mafia de púgiles como Jake Lamotta o Sonny Liston, sin olvidar el problema del racismo. "Me gustan las historias y los personajes de este deporte. La mafia, la política, el racismo… al ser un deporte con mucha preponderancia en Estados Unidos, todo lo que pasa dentro del ring tiene su repercusión fuera", explica al respecto Pérez Zamora.

"El boxeo tiene mucha lírica, más que otros deportes"

"Los boxeadores son ídolos de carne y hueso, con sus debilidades y sus virtudes. Tienen vidas muy literarias que dan para libros y películas. Por ejemplo, ¿por qué acaba peleando Ali en Zaire y Filipinas? Tiene más lírica y poética que otros deportes. Quizá sea muchas veces por la violencia, que la tenemos demasiado naturalizada, o por las vidas tan duras de muchos boxeadores que empiezan desde abajo. Y sus vidas dan una riqueza cultural e histórica al lector que considero muy interesante", añade el autor de Combates para la historia, que cuenta con el prólogo del periodista Jorge Lera, una de las voces sobre boxeo más autorizadas de nuestro país, comentarista de Eurosport y colaborador habitual de El Primer Palo en la sección El Ring (con Jaime Ugarte) que se emite cada lunes, y con las ilustraciones de Sergio González Luengo, compañero de Pérez Zamora en el Canal Olímpico. "Habrá unas 10 ó 12, para que cada 15-20 páginas veas ilustraciones que le van a dar al libro un toque muy bonito visualmente", anuncia en este sentido.

Las vidas de los boxeadores, empezando desde abajo, dan una gran riqueza cultural e histórica al lector

Uno de los púgiles preferidos de Carlos Pérez Zamora es Joe Louis, el Bombardero de Detroit, que se enfrentó al español Paulino Uzcudun en el Madison Square Garden y luego vivió dos combares míticos contra el alemán Max Schmeling, en los prolegómeno de la II Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler ya había llegado al poder. "Me gustan esos combates por toda la repercusión que tenían al ser entre el mundo ‘libre’, entre comillas, de Estados Unidos contra la Alemania de Hitler, por todo lo que conllevaban a nivel extradeportivo", asegura.

El autor compara los casos de Joe Louis (su carrera fue entre 1934 y 1951) y Jack Johnson (1897-1931), dos boxeadores negros con diferentes sinos: "Louis era un héroe nacional y Johnson fue repudiado por el pueblo blanco norteamericano. Hay muchísimos combates de Jack Johnson, pero el icónico es el de 1910 (victoria contra James J. Jeffries). Jack Johnson sufrió una persecución tremenda y no sólo ganaba dinero con las bolsas, sino también con las grabaciones de las peleas para que luego fueran exhibidas en los cines. Sin embargo, cuando Jack Johnson gana el título mundial de los pesos pesados, la exhibición de sus combates es prohibida en varios estados para no engrandecer su figura".

Me temo que no veremos ese ansiado Fury-Joshua

En cuanto al boxeo actual, Pérez Zamora se queda con los combates vividos en 2017 y 2018 entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin — "llegaron tarde, se tenían que haber producido antes porque yo no quiero ver a dos boxeadores de capa caída, sino a los mejores del mundo al cien por cien de su capacidad", dice al respecto— y espera con ansia que algún día puedan llegar a enfrentarse Tyson Fury y Anthony Joshua, aunque lo ve francamente difícil.

"Las organizaciones, una hidra de varias cabezas"

El gran problema del boxeo, según el periodista y escritor, es el caos que supone la existencia de tantas organizaciones y asociaciones. "Es un caos, una de las principales barreras de entrada para cualquier aficionado. En otros deportes es súper sencillo, pero el boxeo tiene dos particularidades como son las divisiones de peso, que tampoco debería ser ningún problema, y luego está la hidra de varias cabezas, las diferentes organizaciones, que en su afán por lucrarse, no hacen sino dañar al propio deporte y al aficionado. Cuando uno quiere ver a dos boxeadores, lo que quiere es disfrutar, no se interesa por cinturones ni pesos", asegura Pérez Zamora, que adelanta a LD que en su libro dará cuenta de algunas figuras legendarias del pugilismo español como son Paulino Uzcudun, el Toro Vasco, o el hispano-cubano José Legrá.

En este sentido, el autor dice tener "cierta envidia" de otros deportes de contacto como son las artes marciales mixtas (MMA), donde "al estar todos agrupados bajo el mismo paraguas de la UFC ves que los mejores luchadores, como puedan ser McGregor y Khabib Nurmagomedov, acaben enfrentándose entre ellos porque es lo natural. En el boxeo es mucho más difícil, así que está por ver si acaba dándose ese combate Fury-Joshua".

Volviendo al libro, Pérez Zamora insiste en su idea de contar con una cronología de los combates más significativos del boxeo, cuya historia "es caótica y está mal explicada". "Los más puristas lo leerán y dirán que ha faltado este combate o este otro. Pero yo vengo a aportar mi granito de arena, a rellenar un hueco que entiendo que falta, y espero que a partir de mi libro se escriban más libros de este tipo: que sirva para dar un paso en esa dirección y se engrandezca así la historia de un deporte tan bonito y cargado de belleza y dramatismo como es el boxeo", apuntó el autor de Combates para la historia.