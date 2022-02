El combate más esperado del año: el 'Hulk iraní' contra 'el hombre más terrorífico del mundo'

Se miden dos de los culturistas del momento | Montaje

Será una de los combates de boxeo más esperados de los últimos tiempos. Los dos mejores culturistas, frente a frente. Se medirán Sajad Gharibi, el 'Hulk Iraní', y el actor Martyn Ford, conocido como "el hombre más terrorífico del mundo".

La pelea, que Martyn Ford llevaba persiguiendo desde 2018, a fin tiene fecha: se celebrará el próximo 2 de abril en el O2 Arena de Londres ante más de 20.000 espectadores.

Dos mastodontes frente a frente en un ring. Martyn Ford, 39 años, 10 años mayor que el Hulk iraní, parte con una clara ventaja de altura (2,04 por los 1,86 del iraní), mientras que Gharibi es mucho más pesado (176kg por los 150 kg del ex jugador de cricket que cambio el césped por el mundo del cine y el culturismo). Ford cuenta con más experiencia tanto en el ring como en las jaula, ya que ha participado en varias peleas de artes marciales mixtas y boxeo.

El combate ya ha comenzado fuera del cuadrilátero con un cruce de declaraciones: "Él necesita darse cuenta de que esta pelea no es una producción de Hollywood. No hay director. Él verá y sentirá mi gancho mortal y mi puñetazo mortal", advierte el 'Hulk Iraní' en una entrevista concedida a 'Muscle and Health'.

Ambos se están entrenando a conciencia para llegar a tope a la esperada pelea. Gharibi reconoce que lo está dando absolutamente todo en la previa: "La gravedad de los golpes es tan alta que duermo con fuertes dolores. Todos los ejercicios de este mes incluyen la tolerancia al impacto y la fuerza de los golpes. Para la reputación de Irán, el pollo vecino es siempre un ganso. En esta guerra estoy solo, no hay ningún problema. No importa que los funcionarios no patrocinen la gran competición histórica. Lo importante es que mi querido pueblo está a mi lado y haré todo lo posible por el amor a la nación".

Gharibi ha compartido imágenes en las que golpea paredes, aplasta sandías y dobla metales. Por su parte, Martyn Floyd no pierde el tiempo. Se entrena con los mejores luchadores antes de subir al ring con el Hulk iraní.

Floyd considera a Gharibi un meme. Su vídeo rompiendo sandías y paredes no le impresiona: "Estoy avergonzado, realmente avergonzado . La gente me pregunta si esta es una pelea real . Y sí, por supuesto, es 100 por ciento real. Aunque el comportamiento del iraní es lamentable. O es un genio absoluto y está publicando estos vídeos para engañarme, ya que realmente en ellos parece lamentable, o fue concebido demasiado cerca de un experimento nuclear y su cabeza no está bien. El vídeo en el que sale rompiendo sandías y golpeando paredes es un chiste. No puedo entender lo que está haciendo. Le esper en el ring el 2 de abril. Le voy a destrozar".

En menos de dos meses, los amantes del boxeo podrán disfrutar de una de las peleas más cruentas del año.