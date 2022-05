El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha perdido el combate por el título del peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) por decisión unánime por puntos ante el ruso Dmitry Bivol, que ha conseguido retener su cinturón y endosar a su rival la segunda derrota de su carrera.

Álvarez subió una división al peso más pesado de su carrera para aguantar 12 asaltos en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos) ante el ruso, que se convirtió en la única persona, junto al estadounidense Floyd Mayweather, en vencer al boxeador de 31 años.

Bivol conectó golpes más limpios y duros durante toda la noche. Después de tres apretados asaltos iniciales, el boxeador nacido en Kirguistán se apoyó en su altura para sacudir a 'Canelo', manteniéndolo a raya durante el resto del encuentro. Los tres jueces ofrecieron una puntuación de 115-113 a favor de Bivol (20-0, 11 KOs).

La derrota llega después de que el mexicano (57-2-2, 39 KOs) se convirtiera en el primer campeón mundial indiscutible de peso supermediano con una victoria sobre el estadounidense Caleb Plant en el mes de noviembre. ‘Canelo’, campeón indiscutible de los pesos supermedianos, no perdía desde 2013 cuando cayó ante Floyd Mayweather Jr.

Canelo buscará la revancha

Tras caer, el mexicano advirtió que buscará una revancha ante el peleador europeo. "Claro que sí quiero una revancha, esto no se queda así", señaló Álvarez, quien no pudo arrebatarle el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo a Bivol.

La derrota ante el ruso significó la segunda en la carrera para el 'Canelo', quien perdió por primera vez en 2013 ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr: "Me tocó perder, no voy a dar excusas. Yo sentí que hice no suficiente para ganar, pero así es el boxeo, le tocó ganar y hay que aceptarlo".

Álvarez, campeón indiscutible de los pesos supermedianos, reconoció la técnica de Bivol, quien se mantiene invicto con una marca de 20 triunfos, 11 por la vía rápida. "Bivol es un buen peleador, entra y sale, sentí mucho su peso, no lo puedes conectar tan fácil; fue una gran pelea", añadió el oriundo de Guadalajara, ciudad del occidente de México.