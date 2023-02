No pudo ser. Tania La Violencia Álvarez ha caído esta pasada madrugada por decisión unánime de los jueces ante la australiana Skye Nicolson, en el combate por el título WBC Silver del peso pluma (57 kilos). Pero la catalana, 21 años, ha hecho historia al convertirse en la primera púgil española que se ha subido al ring en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Se trata de la primera derrota como profesional para Álvarez, entrenada por Toni Moreno, tras siete victorias —dos por KO— después de que los jueces mostrasen tarjetas de 98-92, 97-93 y 100-90 favorables a la australiana (6-0, 0 KO).

Nicolson se adjudica así el cinturón de plata del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo tras superar a la boxeadora del Bajo Llobregat en una pelea programada a diez asaltos. La catalana, que ya dijo en el pesaje estar "sorprendida" por ver su cara en el centro de Nueva York pero no "nerviosa" —"ponerme nerviosa es un lujo que no me puedo permitir", dijo—, salió a por todas en su pelea ante la australiana, a la que intentó conectar en todo momento, pero la oceánica hizo gala de una extraordinaria defensa y un gran movimiento de piernas para frenar a su rival.

Con el paso de los asaltos, Álvarez fue bajando la guardia y Nicolson lo aprovechó para castigar el rostro de la catalana. La aussie empezó a mantener la distancia a partir del séptimo asalto y sólo pasó por ciertos apuros en los dos últimos, aunque nunca vio peligrar su triunfo.