Tania 'La Violencia' Álvarez: "El boxeo es una escuela de valores como disciplina, seguridad y humildad"

Que le quiten lo bailao. Tania Álvarez perdió el sábado su combate por el título WBC Silver del peso pluma (57 kilos) ante la australiana Skye Nicolson, pero hizo historia al convertirse en la primera púgil española que se ha subido al ring en el Madison Square Garden de Nueva York, la meca del boxeo mundial.

Ese honor ya nadie podrá arrebatárselo a la barcelonesa, de 21 años, que ha encajado su primera derrota como profesional tras siete victorias —dos por KO—, dentro de una velada que tuvo como plato fuerte la pelea que la puertorriqueña Amanda Serrano le ganó a la mexicana Erika Cruz para unificar los cuatro cinturones mundiales del peso pluma.

Tania, entrenada por Toni Moreno y conocida como La Violencia por la agresividad de su estilo pugilístico —de hecho, fue su entrenador el que le puso este apodo—, salió a por todas ante la australiana, de 27 años. Nicolson, mucho más experimentada que su rival y con un estilo más conservador, acabaría haciéndose con el triunfo, por decisión unánime de los jueces (tarjetas de 98-92, 97-93 y 100-90 a favor de la oceánica), merced a una extraordinaria defensa y un gran movimiento de piernas.

Tania Álvarez, durante su pelea del sábado en el Madison Square Garden contra Skye Nicolson.

"La idea era ir agotándola poco a poco para poder acortar las distancias, pero ella, que tiene más experiencia, me cogía muy bien y se agarraba. No me dejaba la oportunidad de golpear: o me contragolpeaba ella o me agarraba, así que no estuve a gusto en ningún momento", relata La Violencia Álvarez en una entrevista a Libertad Digital, pocos días después de haber peleado en la Gran Manzana.

"Mi cara en el centro de Nueva York, una pasada"

Tiempo tendrá la barcelonesa de mejorar y de poder cobrarse la revancha ante Nicolson, aunque de momento haberse subido al ring en el Madison le deja unas "sensaciones increíbles". "Fue una pasada. Me quedo con toda la experiencia en general y también con el hecho de haber visto mi cara en el centro de Nueva York. ¿Que si eso me impresionó? Pues sí, me hizo sentir muy orgullosa. Me impresionó pero no en el sentido de que me pongo nerviosa y lo paso mal", explica Tania a este periódico. "Fueron nervios de los buenos, como yo digo. Pero al final ella hizo valer su experiencia. Se la notaba con más peleas a la espalda que yo porque, aunque yo tenga alguna más como profesional (8 por 6), ella ha hecho muchísimas como amateur (más de 100, por las siete de Tania)", añade.

La catalana empezó en el boxeo hace casi siete años, con apenas 14, por su hermano, después de que su madre viera que sus hijos estuvieran "un poco inactivos" durante una temporada y empezara a preocuparse. "De pequeña practiqué todo tipo de deportes: ballet, natación, gimnasia rítmica, hípica, taekwondo, fútbol, voleibol... iba cambiando cada año. No encontraba nada que me enganchase hasta que descubrí el boxeo, que es el único deporte que me ha enganchado de verdad y al que he querido dedicarme realmente", relata.

Tyson y Kiko Martínez, sus ídolos

¿Por qué el boxeo? "Por las sensaciones que me transmitía, la seguridad... fue un amor a primera vista. Por todos los valores que transmite este deporte, que obviamente no descubres en la primera clase sino que lo vas viendo más adelante. Me sentí muy a gusto y aquí sigo", explica La Violencia Álvarez, que tiene como principales ídolos a Mike Tyson, a nivel global, y Kiko La Sensación Martínez, dentro del pugilismo español.

De Tyson destaca la catalana su "estilo agresivo", parecido al suyo, mientras que de Martínez apunta que "me ha enseñado mucho, me ha transmitido valores como la disciplina, la humildad, la seguridad o la constancia. Me ha inculcado la importancia de los entrenamientos y de llevar una vida de monje para triunfar en este deporte que tanto engancha. De hecho, es el único deporte que engancha de verdad y al que realmente he querido dedicarme".

"A veces sientes que el boxeo es durísimo y que no puedes más, pero no debes rendirte. Tienes que seguir entrenando a tope, con disciplina y con mucha ilusión. Debes tener claro que ésta es tu motivación, lo que te mueve, y que pase lo que pase tienes que seguir intentándolo y poniendo lo mejor de ti", asegura.

Tania quiere disfrutar del momento, pese a su derrota contra Nicolson. No tiene programada ninguna pelea a corto plazo y dice que su "objetivo es seguir entrenando y mejorando para corregir todos los fallos que vimos" en el combate del pasado sábado en el Madison Square Garden. "¿Los Juegos Olímpicos de París? Sí, bueno, no está mal. Pero a mí lo que realmente me llama son los títulos grandes y quiero prepararme para ellos", asegura La Violencia Álvarez en la entrevista a Libertad Digital.