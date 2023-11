Nuevo escándalo: una boxeadora se niega a competir contra un trans y la acusan de "chivata"

Los hechos tuvieron lugar en el Campeonato Guante de Oro 2023 que tuvo lugar en Canadá, concretamente en Victoriaville, Quebec, organizada por la Federación de Boxeo de Quebec en colaboración con el club de boxeo KO-96. El premio era clasificarse para el campeonato nacional dando así la oportunidad a amateurs. el torneo pretendía dar a boxeadores novatos la oportunidad de clasificarse para el Campeonato Canadiense que se disputará en diciembre.

Katia Bissonnette, una de las competidoras, se negó a competir contra un boxeadora trans porque se enteró una hora antes del combate de que su rival no era una mujer y al no estar en las mismas condiciones decidió pedir explicaciones a la organización.

"De repente, mi entrenador me llamó aparte y me dijo que había recibido por mensaje de texto información, que luego había validado, de que mi oponente no era mujer de nacimiento. No teníamos ninguna otra información adicional", comentó Katia sobre su oponente, Mya Walmsley.

Walmsley se enteró de la noticia y lanzó un comunicado acusando de ‘chivata’ a su rival: "En lugar de recurrir a mí, a mi entrenador o a la Federación Olímpica de Boxeo de Quebec para obtener más información, decidió recurrir directamente a los medios para denunciarme. Este tipo de comportamiento pone a los atletas en riesgo de ser excluidos o de recibir ataques personales basados ​​en rumores... Me temo que este tipo de acusación podría eventualmente usarse para deslegitimar a los atletas en la categoría femenina y justificar regulaciones arbitrarias e invasivas".

Según la normativa, "la norma dictada por Boxing Canada a la Federación de Boxeo de Quebec era no revelar que el oponente era transexual, para que este último no fuera discriminado". Normativa que se ha variado de forma leve: "Después de la confirmación, esta política sólo se aplica cuando se ha producido un cambio de sexo antes de la pubertad".