Ilia Topuria se hizo esperar en el Media Day del UFC 317 y salió el último de todos… Pero además, antes de contestar a los medios, se hizo las fotografías oficiales de la pelea. Y, como no podía ser de otra manera, no fueron las fotografías al uso. El hispano-georgiano se presentó con dos cinturones de campeón, haciendo alusión al suyo del peso pluma y al que luchará por obtener, el del peso ligero. Algo similar a lo que hizo antes de la pelea con Alexander Volkanovski.

Topuria no solo respondió a todas sus preguntas sobre el combate que tendrá lugar el sábado 28 contra Charles Oliveira sino que, además, dejó un mensaje contundente que resonó con fuerza en su país: "No me retiraré del deporte sin competir en España". Aunque el peleador reconoce que el principal problema es la diferencia horaria…. "Quieren meter que cuando lleven un evento a Europa sea con el ‘prime time’ local, no el de Estados Unidos. Es el gran problema. Si hubiéramos tenido un evento ahora, hubiera sido a las 04.00 de la mañana. No quería hacer eso, tener a todos los niños despiertos. No lo hubiéramos disfrutado".

Un compromiso emocional con su país

El problema del horario es algo que deja muy claro Topuria, y su postura es evidente… ‘El Matador’ no desea competir a las cuatro de la madrugada, con niños sin dormir y una atmósfera deslucida. De hecho, en el Media Day señaló que "no lo hubiéramos disfrutado. Me ha tocado esperar, pero no me voy a retirar del deporte sin competir en España", reiteró. Un mensaje que cobra fuerza después de que Dana White, presidente de UFC, también manifestara recientemente su deseo de llevar la organización a España cuanto antes.

No obstante, este compromiso de Topuria con España no es nuevo pero tampoco es sólo un guiño sentimental… Hay que tener en cuenta que Topuria es hoy el tercer clasificado del ránking libra por libra, tras la retirada de Jon Jones, y el rostro más reconocible del MMA en habla hispana. Su presencia como figura internacional sería clave para inaugurar el primer gran evento UFC en España, algo que sería un hito cultural.

No todo es alegría… El UFC España se aleja

No hay que olvidar que desde siempre Touria ha pedido competir en España, de hecho, incluso antes de ser campeón, ya pedía que la UFC aterrizase por primera vez en España, para poder pelear en casa. Todo apuntaba a que 2025 sería el año, pero se fue retrasando y sigue sin fecha y, según parece, la diferencia horaria entre Estados Unidos y España es uno de los principales problemas…

Recordemos que, cuando se viaja a otros países, como puede ser Reino Unido, la velada se realiza en horario estadounidense, algo que no termina de convencer a ‘El Matador’. "Si yo lo hubiese empujado, seguramente hubiésemos tenido un UFC en España, pero a las cuatro o cinco de la mañana y creo que nadie hubiese disfrutado el evento en su máxima calidad. Tampoco es algo que quisiese hacer, tener a todos los niños levantándose a las cuatro o cinco de la mañana".

Así es nuestro deporte. Nunca es personal, cada uno lucha por sus sueños ~

That's how our sport is. It's never personal, everyone's just fighting for their dreams pic.twitter.com/9SDhRIvgIi — Ilia Topuria (@Topuriailia) June 26, 2025

Mensaje para Charles Oliveira

Para Oliveira también tuvo mensajes. Siempre con el respeto por delante, ahora, dice Ilia, es su tiempo, el del ‘Matador’. "El mensaje que mandaré es que soy el mejor del mundo, lo sabrán", avanzaba. Y no solo eso sino que Topuria también tuvo tiempo de analizar la pelea del próximo sábado: "Él va a intentar ir hacia delante, es su estilo… pero una cosa es lo que él quiere y otra es lo que conseguirá. Yo también quiero ir al paraíso pero no quiero morir", bromeó.

Un luchador total para una nueva era

Topuria no esquivó tampoco una de sus frases más repetidas: "Yo represento a la nueva generación del deporte". ¿Qué significa eso en un contexto como la UFC? La respuesta no deja ninguna duda: "Antes, con dominar dos disciplinas podías ser campeón. Hoy no. Tienes que controlar las tres y saber combinarlas: lucha, suelo y pelea de pie. Y sobre todo, estar mentalmente inquebrantable. Eso es lo que nosotros representamos: el juego completo".

Pero, ¿por qué dice nosotros? ¿A quién se refiere? Cuando habla de "nosotros" es importante visualizar que Topuria se percibe como el líder de una nueva generación de peleadores más completos, más metódicos, más preparados física y mentalmente para los desafíos globales de este deporte. Su enfoque integral y su disciplina lo han catapultado al estrellato, pero mantiene intacta su ambición: seguir ganando, seguir evolucionando y, sobre todo, pelear ante su gente.