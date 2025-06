Topuria noquea a Charles Oliveira en el primer asalto y hace historia en la UFC como campeón invicto

Ilia Topuria se ha proclamado campeón del mundo de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas la madrugada del sábado al domingo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El Matador ha vencido con un gran nocaut en el primer round al brasileño Charles Oliveira. El combate ha durado menos de tres minutos y el español ha cumplido promesa noqueando al brasileño en el primer asalto (35-11).

"Lo dije, soy un representante del siguiente nivel de la nueva generación de las artes marciales mixtas, advertí que sería rápido y lo cumplí. Así tenía planeada la pelea, con combinaciones de gancho y jab", ha afirmado Topuria al final de la pelea. El campeón, experto en boxeo, lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño, ha sido una tormenta desde el primer momento de la batalla en la que ha conectado con un par de ganchos con los que abrió la ceja del ojo derecho de Oliveira.

La contundencia ha sido demasiada para el brasileño, quien ha recibido una combinación izquierda-derecha fulminante que lo ha mandado a la lona a los dos minutos y 27 segundos del primer episodio, además, Charles ha sido rematado con otro derechazo en el suelo hasta que el juez ha intervenido para evitar más daño y ha decretado el nocaut. Un K.O. de época que lo convierte en una de las mayores superestrellas del deporte.

Orgullo y desafío

Después de la pelea, Topuria se mantiene invicto en 17 combates, siete por nocaut y dos por sumisión. Por su parte, Oliveira, de 35 años, se quedó con 36 triunfos, 11 por nocaut, 21 por sumisión, cuatro por decisión y 11 derrotas. Este es el segundo cinturón de la categoría peso ligero para Ilia y puede presumir de ser el primer campeón invicto de la UFC en dos divisiones, ya el año pasado también obtuvo la faja pluma tras de superar a rivales de la talla de Alexander Volkanovski y Max Holloway.

"Hay gente que no confiaba en mí, hay rivales que me huyen, pero estoy preparado para todos, ahora quiero defender mi título. Estoy listo para el rival que sigue en la lista. Ahora voy a celebrar", ha asegurado Topuria antes de abandonar el ring con su par de cinturones al hombro y la bandera de España al aire. Asimismo, ha afirmado que para sus próximos combates "tenemos a varios pringados" refiriéndose, entre ellos, al allí presente Paddy Pimblett: "No creo que lo acepte, pero si pensáis que está listo, llámame. Que me lo traigan".