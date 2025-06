Ilia Topuria tiene pensado reescribir la historia de la UFC y romper todos los récords que existan… El pasado sábado volvió a lograr la victoria y, con ella, entró en el selecto 'club' de dobles campeones de la compañía. Pero el objetivo de la carrera de ‘El Matador’ va mucho más allá que dos cinturones, recordemos que el peleador hispano-georgiano quiere convertirse en el más grande de todos los tiempos, y para ello tiene en mente convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC. ¿Alguien lo ha logrado en la historia?

Pues si, Topuria sería el primero en lograr la triple corona. En realidad sí que existen hombres que han logrado victorias en tres categorías diferentes, como Jared Canonnier o Conor McGregor, pero nadie ha conseguido tres cinturones. Es más, nadie ha peleado por el cinturón en tres categorías diferentes. Topuria quiere ser la excepción. Es bastante evidente que decirle no a Ilia Topuria es algo complicado… recordemos que ‘El Matador', llegó a competir en peso gallo (61 kilos, en 2018), ahora está en peso ligero (70,3 kg)... y ambiciona lograr lo que nadie ha hecho nunca: ser triple campeón de la UFC. Y para eso, todo pasa por seguir ascendiendo: el peso wélter y los 77 kilos son su próximo objetivo.

Pero, ¿es algo que realmente se está hablando pocos días después de su victoria por el cinturón de peso ligero? Pues, si uno escucha las declaraciones de Topuria puede considerar que si…"La UFC me pidió personalmente un favor: que no hablara después de la pelea sobre subir a las 170 libras. Les hice una promesa", dijo el 'Matador', con una sonrisa en la cara, ante 'ESPN' tras noquear a Charles Oliveira. Y no lo hizo, aunque después lanzó una indirecta: "Aquí hay hueco para un tercer cinturón".

El peleador hispano-georgiano no se quedaba ahí y continuaba sus declaraciones: "Estoy coleccionando cinturones. Sé lo bueno que soy. Lo veo en mis entrenamientos, en mis sesiones de sparring. Lo he demostrado. Soy el mejor peleador del mundo". Tanta es la locura del fenómeno Topuria que hasta el presidente de la UFC lo comparó con el que es uno de los deportistas más influyentes de la historia, Muhammad Ali. "Por todo lo que ha hecho, por la manera en que lo hizo. Hoy ha sido una fiesta. Dice lo que va a hacer y lo hace. Creo que tenemos una estrella en nuestras manos", señaló Dana White tras el triunfo de El Matador.

Posibilidades de Topuria tras peso ligero

Con el triunfo por el cinturón en peso ligero todavía en boca de todo el mundo, se empieza a hablar del futuro de Topuria y cuáles serán ahora sus nuevos objetivos… "El peso wélter es una posibilidad real", confesaba Jesús Gallo, preparador físico de Topuria, a MARCA. Recordemos que el efecto rebote de Topuria tras el corte de peso en la categoría de peso ligero, lo eleva en torno a los 80 kilos cuando sube a la jaula para combatir.

Pero además, no solo eso sino que el hecho de subir a peso wélter podría permitir al hispano-georgiano competir contra su deseado rival: Islam Makhachev. "Si Islam Makhachev se convierte en campeón de peso wélter intentaré subir de división", reconoció Topuria hace unos días. Recordemos que el peleador daguestaní ha decidido subir de categoría para enfrentarse a Jack Della Maddalena a finales de 2025 y convertirse también en doble campeón, lo que sería un escenario idílico para Ilia.

¿Por qué está pensando Topuria siempre en Makhachev como rival? Entre otras cosas por la diferencia de altura y peso entre ambos peleadores. Recordemos que respecto a gente como Sean Brady o Shavktat Rakhmonov la diferencia es bastante grande, es algo que no sucede con Makhachev.

Por ello, el peleador daguestaní sería el rival perfecto para dar la bienvenida a Topuria a la división, más si cabe teniendo en cuenta todo lo que supondría ese combate. Es más, Topuria ha llegado a proponer que si se enfrentan en un futuro se haga un nuevo cinturón. "Si ambos somos campeones de nuestros pesos, ¿por qué no hacer un cinturón libra por libra?", declaró en una entrevista con Carlos Contreras Legaspi.