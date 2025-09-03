Imane Khelif vuelve al centro de la polémica. La boxeadora argelina presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) frente a la decisión de World Boxing (WB) que impide participar a los deportistas en sus competiciones sin un test preliminar de verificación de sexo. Además, pide que se la declare elegible sin someterse a ningún test para participar en el Campeonato del Mundo de Boxeo que se disputará del 4 al 14 de septiembre en Liverpool.

"La apelación, presentada el 5 de agosto de 2025, busca revocar la decisión de World Boxing de que Imane Khelif 'no podía participar en la Box Cup de Eindhoven ni en ningún evento de World Boxing hasta que se hubiera sometido a pruebas genéticas de sexo'", explicó en su documento el TAS. La boxeadora de 26 años ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por cuestión de su género y ha estado en el centro de varias polémicas internacionales en los últimos años.

El organismo, que confirmó la reclamación por parte de Imane Khelif, explicó: "El 1 de septiembre de 2025, el TAS desestimó una solicitud de suspensión de la ejecución de la decisión de World Boxing hasta que se resuelva el caso. Las partes están intercambiando actualmente escritos y, con su acuerdo, se programará una audiencia. Los procedimientos del TAS, mientras están en curso, son confidenciales".

Algerian boxer Imane Khelif has filed an appeal at the Court of Arbitration for Sport (CAS) against World Boxing "concerning a decision that disallows the athlete's participation in upcoming World Boxing events without a preliminary genetic test." CAS statement ⬇️ pic.twitter.com/PaNCoAGzVw — Dan Roan (@danroan) September 1, 2025

Las controversias

La más reciente, se produjo el verano pasado durante su participación en los Juegos Olímpicos de París donde ganó el oro en la categoría de 66 kilos. El 1 de agosto, en el camino hacia la final, el combate contra Angela Carina desató una ola de especulaciones mediáticas sobre el género de Imane Khelif. La pelea terminó en apenas 46 segundos después de que la italiana se retirase alegando un fuerte golpe por parte de la argelina.

En 2023, Imane Khelif fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género, aunque el Comité Olímpico Internacional la autorizó a competir en París, considerándolas víctimas de "una decisión repentina y arbitraria de la IBA".

La prueba requerida y otros casos

Según la nueva política de la organización, los atletas mayores de 18 años deben someterse a un test genético PCR para determinar el sexo de nacimiento, mediante la detección del gen SRY del cromosoma Y. El test se hace a través de la toma de muestras que puede realizarse a través de saliva, sangre o hisopo bucal o nasal.

Aquellos deportistas con presencia de material genético del cromosoma Y o con diferencias de desarrollo sexual que presenten un perfil hormonal masculino compiten en la categoría masculina. En categoría femenina participan aquellas mujeres que tienen cromosomas XX o una DSD sin andrógenos masculinos. Si no hay certificación cromosómica, no se permite la posterior inscripción en las competiciones.

Otros casos

La boxeadora Lin Yu-ting también se ha unido a las polémicas protagonizadas por Imane Khelif. La taiwanesa fue oro en la categoría de 57 kilos en los Juegos Olímpicos celebrado en la capital francesa y fue excluida anteriormente del Campeonato Mundial de Boxeo por la misma razón que la argelina.

En este ocasión, Lin Yu-ting no participará en el Campeonato Mundial de Boxeo que comienza esta semana en Liverpool, a pesar de haberse hecho el test necesario, según ha informado la Federación de Boxeo de Taiwán. La decisión llega después de enviar los resultados a World Boxing y no recibir ninguna respuesta que asegure su participación.