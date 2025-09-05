Muchas grandes figuras del boxeo vuelven tras su retirada para un combate especial. Por ejemplo, Manny Pacquiao volvió al ring para pelear por el título de peso welter. Ahora, en la primavera de 2026 se verán las caras dos leyendas estadounidenses en un combate de exhibición: Floyd Mayweather Jr. enfrentará a Mike Tyson.

Según TMZ, el combate todavía no tiene ubicación pero ya se sabe que estará organizado por CSI Sports/Fight Sports. De hecho, tal es la implicación de TMZ que incluso recoge incluso declaraciones de ambos boxeadores ante tal esperado combate.

Mike Tyson, de 59 años, acumula un récord de 50 victorias, incluyendo 44 por nocaut, y siete derrotas. Ahora habla sobre el futuro enfrentamiento con Floyd Mayweather: "Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería". Y añadió que "el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es de lo más impredecible Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto, va a ser perjudicial para su salud, pero está firmado y va a suceder".

Por su parte, Mayweather dijo que no hay un peleador que pueda manchar su legado y Tyson tampoco le hará daño a eso. "He estado haciendo esto por 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda dañar mi legado", dijo ‘Money’. "Todos saben que, si haré algo, lo haré grande y será algo legendario. Soy el mejor en el mundo del boxeo y esta exhibición les dará a los aficionados lo que quieren".

Últimas peleas de Tyson y Mayweather

Recordemos que no será la primera vez que vuelva Tyson tras su retirada ya que ya se puso los guantes para una pelea en noviembre de 2024 con Jake Paul que fue un auténtico récord de audiencia pero una decepción para el boxeo… En esa pelea, el youtuber convertido en boxeador profesional, venció a Tyson por decisión unánime tras ocho rounds de dos minutos con guantes de 14 onzas. Antes de eso, el americano llevaba 19 años sin subir a un cuadrilátero.

Por su parte, el excampeón mundial Mayweather, de 48 años, se retiró oficialmente del deporte en 2017, invicto en 50 peleas, tras ganar títulos mundiales en cinco categorías de peso. Sin embargo, continuó compitiendo en peleas de exhibición, incluyendo una victoria contra John Gotti III en México en agosto de 2024. La última pelea oficial de Mayweather, que terminó con una victoria contra la estrella irlandesa de MMA Conor McGregor en 2017, es una de las más lucrativas en la historia del boxeo.