El combate de UFC que tendrá lugar en la Casa Blanca está rodeado de rumores y misterios… Pero lo que ha dejado claro ya el presidente Trump es la fecha en la que tendrá lugar. Aun sin confirmarse los combates, cada semana aparece nueva información acerca de los peleadores y los combates que tiene en mente el presidente de la compañía, Dana White.

La fecha estaba rondando siempre en el aire aun sabiendo que sería en julio ya que es el mes en que se celebrará el 250 aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos. Ahora, el presidente estadounidense ha revelado la fecha exacta en la que la UFC hará historia. ¿Por qué es un evento histórico? Porque será el primer evento deportivo que se realiza en las instalaciones de la Casa Blanca.

¿Cuándo se realizará el evento? La UFC llegará a la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026, coincidiendo con su 80 cumpleaños. "El 14 de junio de 2026 se realizará en la Casa Blanca una gran cartelera de la UFC", afirmaba Trump en su discurso. Aunque se rumoreaba que coincidiría con el Día de la Independencia, la apretada agenda del presidente ha retrasado la fecha… Este cambio de fecha podría afectar directamente a la participación de Ilia Topuria.

Tras hacerse oficial la fecha, muchos aficionados han quedado sorprendidos. Y es que el 14 de junio de 2026 será domingo, algo inusual dentro de la promotora que siempre realiza sus eventos los sábados. En este sentido, es probable que todo haya sido organizado teniendo en cuenta la presencia del presidente.

¿Quiénes serán los peleadores?

Por el momento no hay nada confirmado pero todo hacía indicar que Conor McGregor estará presente en la Casa Blanca. De hecho, tanto el peleador como el presidente de la UFC han hablado acerca de ello en las últimas semanas, y parece que ahora ya es oficial. Y es que el excampeón ha asegurado en Fox News el pasado miércoles que el contrato está firmado y que su presencia es una realidad. "Trato cerrado, firmado, entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de Estados Unidos", aseguraba durante la entrevista.

Y ¿qué pasa con Ilia Topuria? ¿Podrá acudir a la Casa Blanca? El hispano-georgiano deslizó la posibilidad de estar presente en la Casa Blanca a través de un mensaje en X: "¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el evento principal en la Casa Blanca?", aseguraba. No hay nada confirmado por el momento pero la posibilidad de que Ilia esté presente es real, y será Dana White el que tendrá que decidir si es así, o si por el contrario reserva esa plaza para otro luchador.