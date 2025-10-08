Conor McGregor lleva tiempo fuera de los octógonos y lo estará al menos 18 meses más debido a la sanción impuesta por la UFC y la CSAD, Combat Sports Antidoping. El motivo de esta sanción al luchador irlandés es haberse saltado tres controles antidoping entre junio y septiembre de 2024, poco después de su lesión en el pie que le privó de enfrentarse a Michael Chandler.

El recurso que defendía la ausencia del peleador a raíz de una lesión fue rechazado y, ante la posibilidad de un aumento de sanción a 24 meses, se ha visto en posición de aceptar los 18 asignados. Recordemos que los días de los que se habla son el 13 de junio, y el 19 y 20 de septiembre, poco tiempo después de la lesión en el dedo del pie.

McGregor ha aceptado la sanción y regresará en marzo de 2026, para preparar el evento de la UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos en junio del mismo año. Pero el irlandés aseguró que estará un tiempo ausente para preparar el combate: "Habrá un período de aislamiento en el que no se contestará el teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará el teléfono y se ejecutará el trabajo".

La cooperación ayuda a Conor McGregor

McGregor ya conocía desde hace tiempo que iba a ser sancionado, solo faltaba saber si eran 18 o 24 meses pero, el irlandés llevaba tiempo hablando de su intención de estar en la cartelera que la UFC planea hacer en la Casa Blanca el 14 de junio de 2026, y una vez se ha emitido el comunicado han saltado todas las alarmas. Sin embargo, la sanción entra en vigor desde el día que se saltó el tercer test antidoping. Eso y su cooperación le han servido de ayuda.

Como bien indica el comunicado, en caso de que Conor no hubiese cooperado la sanción habría sido de 24 meses, hasta el 20 de septiembre de 2026. Es decir, su sueño de pelear en el evento más importante de la historia de la UFC se habría desvanecido. Al haber cooperado, McGregor podrá estar en la Casa Blanca y ya está entrenando y preparando el combate. De hecho, hoy mismo había anunciado que dejará las redes sociales por unos meses.