Asesinan a tiros al exluchador de la UFC Suman Mokhtarian en un suburbio de Sídney

Asesinado a tiros un exluchador de la UFC. Suman Mokhtarian perdía la vida con 33 años tras ser asesinado en un suburbio de Sídney (Australia). Diferentes testigos del suceso informaron a la policía que se oyeron disparos desde un Audi rojo, que se dio a la fuga.

Esto hace pensar a la policía australiana que el ataque fue selectivo y planificado ya que el exluchador recibió un impacto de bala en la parte superior del torso. Cuando llegaron, los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

A su llegada al lugar de los hechos, la policía identificó la escena del crimen e inició las investigaciones sobre las circunstancias. Poco después, alrededor de las 18:15, se llamó a los servicios de emergencia a Riverstone Road, Riverstone, cerca de donde tenía lugar el tiroteo, tras recibir informes de un incendio en un vehículo.

Los equipos de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur acudieron y extinguieron el incendio; sin embargo, el vehículo quedó destruido. La policía ha establecido una segunda escena del crimen y está trabajando para determinar si ambos incidentes están relacionados.

Recordemos que Mokhtarian compitió en la UFC dos veces, una en 2018 y otra en 2019, perdiendo ambas peleas en la división de peso pluma. El luchador australiano, que había obtenido un contrato con UFC después de aparecer en The Ultimate Fighter en 2018, fue vencido por Sodiq Yusuff en su debut en UFC y luego superado por Seung Woo Choi en su otra salida. Desde ese momento, no volvió a competir en artes marciales mixtas (MMA), con un récord de 8-2, pero continuó entrenando. Ahora, los compañeros de equipo de Suman Mokhtarian rindieron homenaje al exluchador de UFC en medio de informes de que el joven de 33 años fue asesinado a tiros el miércoles.

No era el primer intento de asesinato

Si bien es cierto que esta ocasión terminó con el peor de los desenlaces… en 2024 Suman Mokhtarian ya sufrió un intento de asesinato cuando un pistolero disfrazado de repartidor le disparó varias veces a la salida del gimnasio. Poco tiempo después el sicario fue detenido, pero quedó en libertad bajo fianza.

Este mismo año, en abril de 2025 la policía se vio obligada a cancelar un evento de MMA por la sospecha de que Suman Mokhtarian, muy popular por su participación en el programa 'The Ultimate Fighter', podría ser víctima de un ataque por parte de pandilleros.