Oliva Boxing Talents inaugura la primera liga profesional de boxeo en España con una velada histórica

El Pabellón Municipal de Deportes de la localidad valenciana de Oliva fue escenario el pasado viernes de un hito sin precedentes en el boxeo nacional con la celebración de Oliva Boxing Talents, la cuarta velada del torneo Boxing Talents. Una cita que no solo elevó el alto nivel competitivo de las tres eliminatorias anteriores, sino que pasará a la historia por haber supuesto el inicio de la primera liga profesional de boxeo celebrada en España.

El evento reunió a un nutrido grupo de púgiles y aficionados en una noche cargada de emoción, donde el nuevo formato profesional convivió con los combates de categoría Clásico Élite (amateur), fiel a la filosofía original del torneo impulsado por la promotora Rock & Box, que ha unido sus fuerzas con un auténtico referente del pugilismo español como es Manel Berdonce, embajador del torneo y encargado de realizar la selección de los boxeadores —su trayectoria como boxeador, formador y seleccionador olímpico garantiza un criterio riguroso, profesional y objetivo—, y la consultora deportiva Adsor, para que este torneo dé al boxeo español el impulso que se merece.

Un estreno con nombre propio: María Horche

El gran foco estuvo puesto en el combate, de cuatro asaltos de dos minutos cada uno, que cerró la velada de Oliva Boxing Talents y, al mismo tiempo, abrió oficialmente la liga profesional. María Horche, de Arganda del Rey (Madrid), ganó a la malagueña Paula Sánchez, dentro del peso superligero, convirtiéndose así en la primera ganadora de este nuevo formato competitivo que aspira a revolucionar la estructura del boxeo en España.

El combate, muy disputado y de alto nivel técnico, evidenció la ambición de Boxing Talents por ofrecer un espectáculo de calidad también en su vertiente profesional. Horche supo imponer su ritmo y conectar los golpes más claros ante una rival combativa, llevándose el gato al agua por decisión unánime de los jueces, en una pelea que quedará como la primera página de esta nueva etapa.

Cabe destacar que la liga profesional se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por la victoria, uno por el empate (combate nulo) y cero por la derrota. Todos los combates son a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de Custom Fighter -sponsor principal del torneo- son de diez onzas.

Además de Horche y Sánchez, en la liga profesional femenina de Boxing Talents participa la madrileña Laura Reoyo, a quien podremos ver en la quinta eliminatoria del torneo, el próximo viernes 8 de mayo en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid), compitiendo contra Paula Sánchez, mientras que en la velada final, el 5 de junio en Alcobendas (Madrid), veremos el combate entre las madrileñas Reoyo vs Horche.

Además, Boxing Talents cuenta con una boxeadora suplente por si se produce un accidente en algún combate (KO, lesión…). En su lugar entraría Stephanie Sangou, de Albacete; en caso de reenganche, Sangou obtendría los puntos de la accidentada o eliminada para poder tener opciones al título.

Continuidad competitiva y espectáculo

Más allá del combate inaugural de la liga profesional entre Horche y Sánchez, la velada de Oliva Boxing Talents mantuvo la esencia del torneo con varios enfrentamientos dentro de la competición oficial Clásico Élite, todos ellos a tres asaltos de tres minutos, así como un primer combate fuera de torneo que completaron una cartelera equilibrada y dinámica.

Así, en semifinales, David Edeñel Rosalén (CB Training Unit Alboraya) ganó a Carlos García (Club Boxing Sada La Coruña) por decisión unánime, en -80 kilos; y Yoelvis Jesús Hernández y Abdelkader Berdadi (ambos del MTZ Fight Gym Zaragoza) vencieron a Theo Costantin Bastidas (Cachorros Boxing Club La Muela) y a Branyel Suárez (Escuela Boxeo Carlos Padín Galicia), en ambos casos en -70, respectivamente.

Antes, en combates de cuartos de final, Ángel Salinas (CB Sedaví – Comunidad Valenciana) pudo con David Huerta (CB San Blas Madrid) por decisión dividida (-75) y Alberto González (Kaká Boxing Sevilla) derrotó a David Alfredo Quiguango (Training Unit Alboraya) por dividida (-60). También por decisión dividida de los jueces fueron las victorias de Álvaro Abad y de Daniel Loza (ambos del MTZ Fight Gym Zaragoza) frente a Yerai Delgado (CB Gutiérrez Coria del Río) y Eugenio Montoya (CB Moncada), respectivamente, en ambos casos en -75 kilos.

Fuera de torneo, en el combate que abrió la velada de Oliva Boxing Talents, Carles Robles (CB Team Noriega Vila-real) ganó a Miguel Gallardo (Cachorros Boxing Club La Muela) por decisión unánime en -70 kilos.

Reconocimientos a Oliva y a la Federación Valenciana

Antes del combate profesional, la organización de Boxing Talents quiso rendir homenaje tanto al Ayuntamiento de Oliva como a la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana. Así, Manel Berdonce entregó los trofeos del torneo al Concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell -recogió dos estatuillas, una en su nombre propio y la otra en el de la alcaldesa, Yolanda Pastor-, así como al presidente de la Federación Valenciana, Leopoldo Bonías.

Tras las exitosas paradas en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña) y Villanueva de la Torre (Guadalajara), la llegada a Oliva ha supuesto un paso adelante en la consolidación de Boxing Talents como un evento itinerante capaz de atraer aficionados en distintos puntos de la geografía española, además de haber hecho historia con la creación de la primera liga profesional de boxeo en nuestro país.

Un proyecto que crece velada a velada

El torneo continúa además desarrollando su vertiente audiovisual con la serie documental que acompaña a los boxeadores en su día a día, reforzando el vínculo entre el público y los protagonistas del ring.

Cabe reseñar que los campeones de Boxing Talents recibirán el cinturón blanco creado por la marca Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine, una pieza exclusiva de color blanco que se inspira en la figura de Rocky Balboa y que rinde homenaje a dos referentes históricos del boxeo español como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido España.

Las dos siguientes paradas serán en la Comunidad de Madrid: 8 de mayo en San Sebastián de los Reyes y 5 de junio en Alcobendas.