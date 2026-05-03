Llegan las semifinales de Boxing Talents a San Sebastián de los Reyes

Boxing Talents encara su recta final en esta primera edición, y lo hace con una velada que a buen seguro no va a dejar indiferente a nadie. Será la que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el primer recinto en España diseñado exclusivamente para albergar eventos de artes marciales y deportes de contacto.
Tras las eliminatorias realizadas en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña), Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Oliva (Valencia), y conocer el gran nivel del boxeo español, se presenta el evento con los mejores boxeadores del panorama nacional, los que han llegado hasta las semifinales de Boxing Talents, el gran torneo del pugilismo español del que todo el mundo habla y que aterriza en la Comunidad de Madrid. Lo hace con el segundo combate de la Liga Profesional Femenina, en el que las boxeadoras españolas aspiran a competir contra otras deportistas del país, olvidándose de la búsqueda de ranking ficticios. En concreto, será el que enfrentará a la malagueña Paula Sánchez contra la madrileña Laura Reoyo, dentro del peso superligero, con cuatro asaltos de dos minutos cada uno.
Sánchez, pupila de Juan Trigo en el Muay Thai School Málaga, que viene de perder contra la madrileña María Horche en la anterior velada celebrada el pasado 17 de abril en Oliva, no lo tendrá nada fácil ante una dura adversaria como es Reoyo, de La Casa del Boxeo que lidera el entrenador y cutman Michael Limardo. "Sé que puedo ganarla", ha dicho Sánchez en declaraciones a la organización, mientras que Reoyo advierte: "Si quiere vencerme, va a tener que darlo todo en el ring".
Conviene recordar que esta liga profesional de Boxing Talents, pionera en España, se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por victoria, uno por empate (combate nulo) y cero por la derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de la firma Custom Fighter serán de 10 onzas.
Diez combates de semifinales
Así, el duelo Sánchez vs Reoyo será el plato fuerte de una velada que incluirá otros diez combates (ocho masculinos y dos femeninos), todos ellos dentro de la categoría Clásico Élite (amateur) y correspondientes a las semifinales del torneo. En el ring se darán cita 20 boxeadores procedentes de distintos puntos de España (Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia y País Vasco) que tratarán de conseguir su objetivo de clasificarse para la gran final de Boxing Talents, que tendrá lugar el viernes 5 de junio en Alcobendas (Madrid).
Uno de los combates más esperados será el que enfrentará a Jill Gomis (Fight Club Albacete) contra Adrián Mahugo (El Cuadrilátero / Zafra), dentro del peso de 75-80 kilos. También habrá que estar muy atentos a los duelos Ángel Salinas (Paco Tamarit - Sedaví CV) vs Álvaro Abad (Aragón- Ezequiel Gurría), en 65-70 kilos, y José Luis Sáez (CB Guti / Córdoba) vs Daniel Loza (MTZ Aragón- Ezequiel Gurría), en 70-75; sin olvidar, por supuesto, el combate que cerrará el torneo Clásico Amateur de la velada y que será el que enfrentará al madrileño Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) contra el vasco Luis Sánchez (José Baena), en +90 kilos.
Cinturón blanco de Custom Fighter
Cabe destacar que Boxing Talents ha visto la luz en este 2026 con el objetivo de detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional para los boxeadores y boxeadoras con mayor futuro del país. Para ello se ha puesto en manos de Manel Berdonce, embajador del torneo que a su vez es el encargado de realizar la selección de los boxeadores —su trayectoria como boxeador, seleccionador olímpico y formador garantiza un criterio riguroso, profesional y objetivo—, junto con la promotora Rock s Box y la consultora deportiva Adsor, para que este torneo dé al boxeo español el impulso que se merece.
A los distintos campeones de Boxing Talents se les entregará el cinturón blanco creado por la marca de material deportivo Custom Fighter en colaboración con RocksBox Magazine. Concebida como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, se trata de una pieza exclusiva que se inspira en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, además de rendir homenaje a dos leyendas como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y a Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido nuestro país hasta la fecha.
También conviene señalar que los ganadores de cada combate entregarán el trofeo de Boxing Talents a sus contrincantes, como símbolo de la máxima deportividad que inspira a este torneo.
Entradas y precios
Las entradas ya están disponibles a un precio de:
- 50 € primera fila
- 40 € segunda fila
- 20 € general
Zona VIP:
- Sofá para 6 personas: 540 € (incluye 100 € de consumo)
- Sofá para 5 personas: 450 € (incluye 100 € de consumo)
- Mesas altas 4 personas: 300 € (incluye 50 € de consumo)
Entradas anticipadas en madfightstadium.com y en los distintos clubes participantes; en taquilla, el mismo día de la velada a partir de las 17:00 horas.
Los combates programados son, por este orden:
FEMENINO 51 -54 kilos / Semifinal
Iria Vázquez (La Vieja Escuela de Vigo) vs Diana Guerrero (CB Intacto / Madrid)
FEMENINO 65-70 / Semifinal
Laura Covadonga (CB Carabanchel) vs Ilham Boukhris (País Vasco / José Baena)
MASCULINO 50-55 / Semifinal
Alexander Villagra (La Escuela - Jero García) vs Alberto González (Kaká Boxing - Sevilla)
MASCULINO 55-60 / Semifinal
David Agudelo (CB Carabanchel) vs Roni Tirado (La Escuela - Jero García)
MASCULINO 55-60 / Semifinal
Julio Pérez (Coraje Muñoz) vs Abraham Lara (CB Utebo – Aragón)
MASCULINO 65-70 / Semifinal
Ángel Salinas (Paco Tamarit - Sedaví CV) vs Álvaro Abad (Aragón- Ezequiel Gurría)
MASCULINO 70-75 / Semifinal
José Luis Sáez (CB Guti / Córdoba) vs Daniel Loza (MTZ Aragón- Ezequiel Gurría)
MASCULINO 75-80 / Semifinal
Jill Gomis (Fight Club Albacete) vs Adrián Mahugo (El Cuadrilátero / Zafra- Badajoz)
MASCULINO 75-80 / Semifinal
Jorge Mendaña (Carabanchel - Giovani J) vs Enmanuel Obaseki (@turbo box - Galicia)
MASCULINO + 90 / Semifinal
Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) vs Luis Sánchez (País Vasco - José Baena)
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LIGA PROFESIONAL BOXING TALENTS | FEMENINA | PESO SUPERLIGERO
Paula Sánchez (Muay Thai School Málaga) vs Laura Reoyo (La Casa de Boxeo - Limardo)