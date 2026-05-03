Llegan las semifinales de Boxing Talents a San Sebastián de los Reyes

Boxing Talents encara su recta final en esta primera edición, y lo hace con una velada que a buen seguro no va a dejar indiferente a nadie. Será la que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el primer recinto en España diseñado exclusivamente para albergar eventos de artes marciales y deportes de contacto.

Tras las eliminatorias realizadas en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña), Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Oliva (Valencia), y conocer el gran nivel del boxeo español, se presenta el evento con los mejores boxeadores del panorama nacional, los que han llegado hasta las semifinales de Boxing Talents, el gran torneo del pugilismo español del que todo el mundo habla y que aterriza en la Comunidad de Madrid. Lo hace con el segundo combate de la Liga Profesional Femenina, en el que las boxeadoras españolas aspiran a competir contra otras deportistas del país, olvidándose de la búsqueda de ranking ficticios. En concreto, será el que enfrentará a la malagueña Paula Sánchez contra la madrileña Laura Reoyo, dentro del peso superligero, con cuatro asaltos de dos minutos cada uno.

Sánchez, pupila de Juan Trigo en el Muay Thai School Málaga, que viene de perder contra la madrileña María Horche en la anterior velada celebrada el pasado 17 de abril en Oliva, no lo tendrá nada fácil ante una dura adversaria como es Reoyo, de La Casa del Boxeo que lidera el entrenador y cutman Michael Limardo. "Sé que puedo ganarla", ha dicho Sánchez en declaraciones a la organización, mientras que Reoyo advierte: "Si quiere vencerme, va a tener que darlo todo en el ring".

Conviene recordar que esta liga profesional de Boxing Talents, pionera en España, se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por victoria, uno por empate (combate nulo) y cero por la derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de la firma Custom Fighter serán de 10 onzas.

Diez combates de semifinales

Así, el duelo Sánchez vs Reoyo será el plato fuerte de una velada que incluirá otros diez combates (ocho masculinos y dos femeninos), todos ellos dentro de la categoría Clásico Élite (amateur) y correspondientes a las semifinales del torneo. En el ring se darán cita 20 boxeadores procedentes de distintos puntos de España (Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia y País Vasco) que tratarán de conseguir su objetivo de clasificarse para la gran final de Boxing Talents, que tendrá lugar el viernes 5 de junio en Alcobendas (Madrid).

Uno de los combates más esperados será el que enfrentará a Jill Gomis (Fight Club Albacete) contra Adrián Mahugo (El Cuadrilátero / Zafra), dentro del peso de 75-80 kilos. También habrá que estar muy atentos a los duelos Ángel Salinas (Paco Tamarit - Sedaví CV) vs Álvaro Abad (Aragón- Ezequiel Gurría), en 65-70 kilos, y José Luis Sáez (CB Guti / Córdoba) vs Daniel Loza (MTZ Aragón- Ezequiel Gurría), en 70-75; sin olvidar, por supuesto, el combate que cerrará el torneo Clásico Amateur de la velada y que será el que enfrentará al madrileño Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) contra el vasco Luis Sánchez (José Baena), en +90 kilos.

Cinturón blanco de Custom Fighter