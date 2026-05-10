El héroe 'anónimo' del ring: radiografía del arbitraje del boxeo en España

Hay una figura en el mundo del boxeo que no vende entradas, que no ocupa portadas y que, sin embargo, sostiene el deporte desde el mismo centro del cuadrilátero. No golpea ni celebra, sino que está ahí para algo más incómodo: decidir cuándo se acaba la épica. En un momento en el que el pugilismo español crece en número de gimnasios, licencias y presencia internacional, el arbitraje emerge como una pieza clave, casi invisible pero al mismo tiempo absolutamente decisiva.

Porque si algo define este deporte —más allá del romanticismo de la lona y la mística del sacrificio— es su condición de riesgo real. Y ahí, en esa delgadísima línea entre la competición y el peligro, aparece el árbitro. No solo para impartir justicia. O al menos no en primer término, sino para algo más esencial como proteger la salud del deportista.

Álvaro Brufal, árbitro territorial en la Comunidad Valenciana y a las puertas de dar el salto al ámbito nacional, lo resume sin rodeos en una entrevista a Libertad Digital: en el boxeo, la prioridad no es quién gana, sino cómo termina el combate. "Primero va la protección y después la justicia", explica. Y añade una idea que define su oficio: "Nuestro trabajo es que los dos boxeadores salgan lo más sanos posible del ring. Todo lo demás viene después".

Proteger antes que juzgar

La comparación con el fútbol surge sola. Allí se habla de interpretar el juego, de aplicar el reglamento, de gestionar egos. Aquí, en cambio, el árbitro trabaja con algo más frágil: la integridad física inmediata del boxeador. Un golpe mal encajado, una defensa inexistente, unos segundos de más… y el combate deja de ser deporte.

De ahí que el arbitraje en boxeo tenga una naturaleza distinta. No es reactivo, sino preventivo. No espera a la evidencia total del daño, sino que lo anticipa. Especialmente en el ámbito amateur, donde existen mecanismos —cuentas de protección y detenciones por desigualdad— diseñados para evitar que la valentía de un púgil se convierta en su condena.

"Muchas veces ves cosas que desde fuera no se aprecian", explica Brufal a este periódico. "Un boxeador puede seguir en pie, pero no está en condiciones de defenderse bien. Ahí es donde tenemos que intervenir". Paradójicamente, el peligro es mayor cuanto más corazón hay sobre el ring. El boxeador que se levanta una y otra vez, que rehúsa rendirse, que convierte el castigo en resistencia, es también el que más riesgo acumula.

"En el boxeo profesional se permite más castigo. En el amateur, en cuanto vemos mucha diferencia, lo paramos", subraya. Y ahí el árbitro debe imponerse a la narrativa épica. Detener lo que el público quiere que continúe. Pese a ese difícil papel, el árbitro no deja de ser el héroe del ring, en cierta forma manteniendo el anonimato —aunque que el speaker haya pronunciado antes su apellido— ante el protagonismo pujante de los dos contendientes.

Deporte en crecimiento… también en la sombra

El contexto acompaña. El boxeo español vive un momento de expansión silenciosa pero constante. Cada vez hay más gimnasios, más licencias y más torneos. En comunidades como la valenciana, el aumento es palpable año tras año. "El crecimiento se nota muchísimo en los gimnasios", apunta Brufal. "Cada vez hay más gente que se federa, más torneos, más participación. Está en su mejor momento". La base crece y, con ella, la necesidad de estructuras que la sostengan.

Ahí entra el arbitraje. La Real Federación Española de Boxeo (RFEBox), que preside Felipe Martínez, ha intensificado la formación de nuevos colegiados, consciente de que el cuello de botella no está solo en los púgiles, sino en quienes deben supervisar sus combates. "Cada vez hacen más cursos porque necesitan más árbitros. Hay más combates y hacen falta más manos", explica este joven árbitro de la Comunidad Valenciana.

El nivel, además, es alto. Dentro del colectivo hay una cultura de aprendizaje constante, de transmisión de experiencia. "Yo tengo muchas ganas de hacer el curso nacional para poder aprender de los mejores. Hay gente en el Comité que sabe muchísimo", reconoce.

Entre el anonimato y la responsabilidad

La paradoja del árbitro de boxeo es que su mejor actuación es la que pasa desapercibida. Si nadie habla de él, si no hay polémica y el combate fluye, entonces ha hecho bien su trabajo. Pero basta una decisión controvertida —una detención temprana, un conteo discutido— para convertirse en el centro del debate.

Y, sin embargo, el margen de error es mínimo. Porque aquí no se trata solo de interpretar un reglamento, sino de gestionar el tiempo del daño. "Tienes que decidir en segundos si un boxeador puede seguir o no. Y no siempre es fácil", admite Brufal.

Con más de 60 combates dirigidos a sus espaldas —"o alguno más, porque no todos se registran", matiza—, la experiencia empieza a ser un grado, pero no una garantía absoluta. Porque cada combate es un mundo y cada púgil, una incógnita.

En ese sentido, el arbitraje español ha construido una reputación sólida. No tanto por el foco mediático, que sigue siendo escaso, sino por el reconocimiento interno. Hay conocimiento, criterio y, sobre todo, una idea clara del papel que se desempeña.

El problema del referente

El crecimiento del boxeo en España convive, eso sí, con una carencia evidente: la falta de grandes referentes mediáticos en la actualidad. Tras figuras como Kiko Martínez —a quien Brufal, por cierto, conoce bien al ser ambos de Elche—, el relevo aún no ha cristalizado en una estrella reconocible para el gran público.

"Si tienes que pensarlo mucho para decir un nombre, quizá es que todavía no lo hay", desliza Brufal con sinceridad. La comparación con otros deportes es inevitable. Ahí están Ilia Topuria o Carlos Alcaraz en las artes marciales mixtas (MMA) y el tenis, respectivamente. Son figuras capaces de arrastrar audiencias y generar identificación.

Aun así, el boxeo olímpico español mantiene un nivel competitivo notable. Las medallas internacionales —con nombres como Ayoub Ghadfa o Rafael Lozano— demuestran que la materia prima está ahí. "En España no salen tantos, pero los que salen son muy buenos. Se consiguen medallas", apunta.

Amateur vs profesional: dos mundos, un mismo riesgo

Otra de las claves para entender el arbitraje —y el propio boxeo— es la diferencia entre sus dos grandes universos: el amateur (u olímpico) y el profesional. El primero prioriza la técnica, la puntuación y la formación. El segundo, inevitablemente, se acerca más al espectáculo y, por tanto, ahí el dinero juega un papel primordial.

"La principal diferencia es que el boxeo olímpico está enfocado al arte del boxeo. El profesional también, pero tiene una parte de espectáculo y negocio mucho mayor", explica Brufal.

En el ámbito amateur, las herramientas de protección son más estrictas. En el profesional, el umbral es más laxo. "En el boxeo, si alguien tiene corazón, puede seguir recibiendo golpes. Ahí está el peligro", advierte. Una reflexión que conecta directamente con el papel del árbitro.

El futuro pasa por el centro del ring

El boxeo español crece, sí. Pero su consolidación no dependerá solo de campeones o veladas multitudinarias, sino también de que su estructura invisible —árbitros, jueces y formadores— esté a la altura. Porque en un deporte donde un segundo puede cambiarlo todo, quien decide ese segundo tiene más poder del que parece. Y también más responsabilidad.

"El árbitro tiene que estar para proteger. Si dudas, tienes que pensar en la salud del boxeador", resume Brufal. Una frase sencilla que encierra toda una filosofía. El árbitro no levanta cinturones. No. Pero sin él, el boxeo, sencillamente, no podría existir.