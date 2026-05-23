Alcobendas acoge las esperadas finales de Boxing Talents para coronar a los campeones de la primera edición

Boxing Talents ya lo tiene todo preparado para la gran cita final de su primera edición. El próximo viernes 5 de junio, a partir de las 21:00 horas, el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas (Madrid) acogerá las finales del torneo que se ha convertido en la mayor revelación del boxeo nacional y que reunirá sobre el ring a algunos de los púgiles amateurs con mayor proyección del panorama español.

Después de las eliminatorias celebradas en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña), Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Oliva (Valencia), así como de las semifinales disputadas en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes, Boxing Talents encara su desenlace definitivo con una velada que constará de diez finales (siete combates masculinos y tres femeninos, todos ellos de tres asaltos de tres minutos cada uno) y que volverá a reunir a boxeadores y boxeadoras llegados desde distintos puntos de España.

Así, la cita contará con representación de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Andalucía, Navarra, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha, consolidando de esta manera el carácter nacional de un torneo que nació con el objetivo de detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección a las futuras estrellas del boxeo español.

Uno de los grandes atractivos de la n*

..oche será la final de los pesos pesados (+90 kilos), que cerrará la velada, entre el madrileño Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) y el gallego Gorka Papín (AztecaBox). Los otros enfrentamientos son Jorge Mendaña (Giovanni Jaramillo) vs Jill Gomis (Jesús Coi), en 75-80 kilos; José Luis Sáez (CB Guti) vs David Edwniel (Sento), en 70-75; Alex M. Castro (CKM) vs Ángel Salinas (Paco Tamarit), en 65-70; Yoelvis Jesús (MTZ Boxing) vs Abdelkader (MTZ Boxing), en 60-65; Roni Tirado (La Escuela, de Jero García) vs Julio Pérez (Coraje Muñoz), en 55-60; y Eneko Barbace (Eguzquiza) vs Alberto González (Kaká Boxing), en 50-55 kilos.

En categoría femenina, las tres finales son: Ilham Boukhris, representante del País Vasco, contra la canaria Kiverly Van, en 65-70 kilos; Lucía Marcos, del Club Boxeo Moncada, frente a la gallega María Nhair, en 54-57 kilos; y el duelo entre las madrileñas Claudia Sanchís (La Escuela, de Jero García) y Diana Guerrero (Club Deportivo Intacto), por el cinturón de los 51-54 kilos.

Así, la velada, que va a coronar a los mejores boxeadores amateurs de España y facilitará su salto al profesionalismo, promete emoción, igualdad y espectáculo desde el primer momento. Conviene recordar que Boxing Talents es un torneo pionero en nuestro país, basado en un formato competitivo, que cuenta con el respaldo de Manel Berdonce.

Conocido como El Tigre de Tetuán, Berdonce es el embajador del torneo y también el encargado de seleccionar a los boxeadores gracias a su trayectoria como boxeador, seleccionador olímpico, entrenador y formador, garantizando así un criterio riguroso, profesional y objetivo. En esta ocasión ha unido sus fuerzas con la promotora Rock & Box y la consultora deportiva Adsor.

"Nos ha sorprendido gratamente el nivel tan alto que nos hemos encontrado a lo largo de todo el circuito. El público va a presenciar combates de una calidad tremenda; estamos, sin duda, ante los nombres que dominarán el boxeo profesional en España muy pronto", ha dicho Berdonce.

Patrocinio institucional del Ayuntamiento de Alcobendas

Conviene recordar que a los distintos campeones de Boxing Talents se les entregará el cinturón blanco creado por la marca de material deportivo Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine. Concebida como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, se trata de una pieza exclusiva que se inspira en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, además de rendir homenaje a dos leyendas como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y a Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido nuestro país hasta la fecha.

Desde la organización han querido agradecer especialmente el patrocino institucional del Ayuntamiento de Alcobendas, que en diciembre pasado fue reconocida como ‘Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025’, así como el respaldo de Custom Fighter, considerada una de las marcas de referencia dentro de los deportes de contacto.

El concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa, estuvo presente el pasado 8 de mayo en las semifinales celebradas en el Mad Fight Stadium, donde fue reconocido con el trofeo de Boxing Talents de manos de Berdonce. "He tomado muy buena nota de esta velada de San Sebastián de los Reyes de cara a la gran final que vamos a albergar con gran orgullo el 5 de junio en Alcobendas", dijo Jesús Tortosa, gran aficionado a los deportes de contacto, en general, y al taekwondo, en particular -no en vano, ha disputado cuatro Juegos Olímpicos en esta disciplina-.

De cara a esta gran final en el Polideportivo Municipal José Caballero, las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 horas y las entradas ya están disponibles de manera anticipada en ticketfights.com y en los distintos clubes participantes.

Orden de los combates

1. FINAL FEMENINA 51-54 KG

Claudia Sanchis (La Escuela, Jero García /Madrid) vs Diana Guerrero (Intacto, Iván Morote / Madrid)

2. FINAL FEMENINA 54-57 KG

Lucía Marcos (Iuza - Comunidad Valenciana) vs Maria Nhair (CB Narón, Tonecho / Galicia)

3. FINAL FEMENINA 65-70 KG

Ilham Boukhris (País Vasco / José Baena) vs Kiverly van (Islas Canarias / Sandro Domínguez)

4. FINAL MASCULINA 50-55 KG

Eneko Barbace (Navarra / Eguzquiza) vs Alberto González (Kaká Boxing / Sevilla)

5. FINAL MASCULINA 55-60 KG

Roni Tirado (La Escuela, Jero García /Madrid) vs Julio Pérez (Coraje Muñoz / Madrid)

6. FINAL MASCULINA 60-65 KG

Yoelvis Jesus (Aragón / MTZ Boxing) vs Abdelkader (Aragon / MTZ Boxing)

7. FINAL MASCULINA 65-70 KG

Alex M. Castro (CKM / Galicia) vs Ángel Salinas (Tamarit / Comunidad Valenciana)

8. FINAL MASCULINA 70-75 KG

José Luis Sáez (Andalucía / CB Guti) vs David Edwniel (Comunidad Valenciana/ Sento)

9. FINAL MASCULINA 75-80 KG

Jorge Mendaña (Carabanchel / Giovanni Jaramillo) vs Jill Gomis (Albacete / Jesús Coi)

10. FINAL MASCULINA +90 KG

Rodolpho E. Letelier (Madrid / Javier Pardo) vs Gorka Papín (Galicia / AztecaBox)