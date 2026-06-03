Alcobendas se prepara para la gran noche del boxeo español con los campeones de Boxing Talents

El camino llega a su fin. Después de meses de eliminatorias, kilómetros recorridos por toda España, sacrificio silencioso en los gimnasios y combates que han puesto a prueba el talento y el carácter de decenas de púgiles, Boxing Talents afronta el momento para el que fue creado: coronar a los campeones de su primera edición.

El próximo viernes 5 de junio, el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas se convertirá en el epicentro del boxeo amateur español para acoger una velada que reunirá a once finales —ocho masculinas y tres femeninas— y que pondrá frente a frente a algunos de los boxeadores y boxeadoras con mayor proyección del país. Ya no hay margen de error. Ya no hay segundas oportunidades. Sólo once cinturones blancos esperan dueño y más de una decena de jóvenes aspirantes están dispuestos a dejarse cada golpe, cada asalto y cada gramo de energía sobre el ring para escribir su nombre en la historia de Boxing Talents.

Pero si hay una pelea que simboliza el espíritu de esta gran final es la que protagonizarán Roni Tirado (La Escuela, de Jero García) y Julio Pérez (Coraje Muñoz). No será una final más. Será el último combate de la noche, el cierre perfecto para una edición inaugural que ha recorrido España en busca de los mejores talentos emergentes. La elección no es casual. Ambos disputarán el cinturón en el histórico peso pluma, la misma categoría en la que Kiko Martínez construyó buena parte de su leyenda y conquistó el campeonato mundial que le convirtió en uno de los grandes referentes del boxeo español. Sobre ese legado se alzarán dos jóvenes púgiles que representan el presente y el futuro de este deporte.

Cuando las luces apunten al centro del cuadrilátero y el silencio preceda a la campana final de la noche, Tirado y Pérez cargarán con algo más que la presión de una final. Tendrán la oportunidad de rendir homenaje a una categoría legendaria y de protagonizar una imagen destinada a quedar grabada en la memoria de la última gran noche de esta primera edición de Boxing Talents.

Antes, el público podrá disfrutar de otras diez finales de enorme nivel que convertirán la velada en una auténtica celebración del boxeo nacional. Entre ellas destaca el duelo de los pesos pesados (+90 kilos), donde el madrileño Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) y el gallego Gorka Papín (AztecaBox) buscarán la gloria en una de las categorías más espectaculares del deporte. Además, la organización ha incorporado a última hora la final de los 80-90 kilos entre los madrileños Cristian Ruiz (Lominchar) y Denil Kamis (Emporio Barceló), elevando a once el número total de cinturones en juego.

"Nos ha sorprendido gratamente el nivel tan alto que nos hemos encontrado a lo largo de todo el circuito. El público va a presenciar combates de una calidad tremenda; estamos, sin duda, ante los nombres que dominarán el boxeo profesional en España muy pronto", asegura Manel Berdonce, embajador del torneo y una de las grandes figuras históricas del boxeo español.

Los otros enfrentamientos serán Jorge Mendaña frente a Jill Gomis en 75-80 kilos; José Luis Sáez contra David Edwniel en 70-75; Alex M. Castro frente a Ángel Salinas en 65-70; Yoelvis Jesús ante Abdelkader en 60-65; y Eneko Barbace contra Alberto González en 50-55 kilos.

En categoría femenina, Ilham Boukhris se enfrentará a Kiverly Van en los 65-70 kilos; Lucía Marcos hará lo propio con María Nhair en 54-57; mientras que las madrileñas Claudia Sanchís y Diana Guerrero abrirán la noche disputándose el cinturón de los 51-54 kilos. La cartelera reúne representación de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Canarias, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha, consolidando el carácter nacional de un torneo que nació con un objetivo muy claro: detectar talento, facilitar el salto al profesionalismo y construir el futuro del boxeo español.

A los campeones de Boxing Talents les espera una recompensa muy especial. El exclusivo cinturón blanco creado por Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine se ha convertido en uno de los grandes símbolos de esta competición. Inspirado en los valores de pureza, nobleza y sacrificio que definen al boxeo, el cinturón rinde homenaje al legado de los grandes campeones y encuentra sus referencias tanto en el espíritu de superación de Rocky Balboa como en dos nombres fundamentales para la historia del pugilismo español: María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y Kiko Martínez, último campeón mundial de nuestro país.

Desde la organización han querido agradecer especialmente el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Alcobendas, reconocida recientemente como Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025, así como el respaldo de Custom Fighter y del resto de entidades que han hecho posible esta primera edición. El concejal de Deportes, Jesús Tortosa, ya pudo comprobar el nivel del torneo durante las semifinales celebradas en San Sebastián de los Reyes y mostró entonces su entusiasmo ante la gran cita del próximo 5 de junio.

La cuenta atrás ya ha comenzado. El ring está preparado. Los cinturones esperan. Y once campeones están a punto de nacer. Porque el 5 de junio no sólo se decidirán once títulos. También comenzará a escribirse la historia de los boxeadores que mañana aspiran a convertirse en los nuevos referentes del boxeo español.

El nuevo orden de las finales queda de la siguiente manera:

1. FINAL FEMENINA 51-54 KG

Claudia Sanchis (La Escuela, Jero García /Madrid) vs Diana Guerrero (Intacto, Iván Morote / Madrid)

2. FINAL FEMENINA 54-57 KG

Lucía Marcos (Iuza - Comunidad Valenciana) vs Maria Nhair (CB Narón, Tonecho / Galicia)

3. FINAL FEMENINA 65-70 KG

Ilham Boukhris (País Vasco / José Baena) vs Kiverly van (Islas Canarias / Sandro Domínguez)

4. FINAL MASCULINA 50-55 KG

Eneko Barbace (Navarra / Eguzquiza) vs Alberto González (Kaká Boxing / Sevilla)

5. FINAL MASCULINA 60-65 KG

Yoelvis Jesus (Aragón / MTZ Boxing) vs Abdelkader (Aragon / MTZ Boxing)

6. FINAL MASCULINA 65-70 KG

Alex M. Castro (CKM / Galicia) vs Ángel Salinas (Tamarit / Comunidad Valenciana)

7. FINAL MASCULINA 70-75 KG

José Luis Sáez (Andalucía / CB Guti) vs David Edwniel (Comunidad Valenciana/ Sento)

8. FINAL MASCULINA 75-80 KG

Jorge Mendaña (Carabanchel / Giovanni Jaramillo) vs Jill Gomis (Albacete / Jesús Coi)

9. FINAL MASCULINA 80-90 KG

Cristian Ruiz (Madrid / Lominchar) vs Denil Kamis (Adrián Carrasco / Emporio Barceló)

10. FINAL MASCULINA +90 KG

Rodolpho E. Letelier (Madrid / Javier Pardo) vs Gorka Papín (Galicia / AztecaBox)

11. FINAL MASCULINA 55-60 KG

Roni Tirado (La Escuela, Jero García /Madrid) vs Julio Pérez (Coraje Muñoz / Madrid)