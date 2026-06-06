Roni Tirado conquista Alcobendas y corona una noche para la historia de Boxing Talents

El Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) vivió este viernes una de esas noches destinadas a permanecer en la memoria del boxeo español. Tras meses de competición, cientos de kilómetros recorridos por toda España y decenas de combates disputados sobre el ring, Boxing Talents cerró su primera edición en la gran final, denominada oficialmente ‘Boxing Talents Final – Alcobendas Mejor Ciudad Europea del Deporte’, proclamando a sus once campeones en una velada cargada de emoción, talento y simbolismo.

Y cuando llegó el momento más esperado, cuando las luces apuntaron al centro del cuadrilátero y el histórico peso pluma reclamó todo el protagonismo, apareció Roni Tirado.

El púgil de La Escuela, dirigido por Jero García, se impuso por decisión dividida a Julio Pérez, representante del gimnasio de Luis ‘Coraje’ Muñoz, en un combate vibrante que cerró la noche y confirmó el enorme futuro de dos de los talentos llamados a marcar el camino del boxeo español en los próximos años.

El campeón del combate estelar

La pelea entre Tirado y Pérez había sido señalada desde el inicio como el gran cierre de la primera edición de Boxing Talents. No sólo por su calidad deportiva, sino también por disputarse en el histórico peso pluma (55-60 kilos), la categoría que encumbró a Kiko Martínez y que forma parte de la historia grande del boxeo nacional.

Ambos dejaron sobre el ring una batalla intensa, repleta de alternativas y emoción, que acabó resolviéndose a favor de Tirado tras la decisión de los jueces. Su victoria puso el broche perfecto a una velada que confirmó el éxito de un proyecto nacido para descubrir y potenciar a las futuras estrellas del pugilismo español.

Once campeones para una nueva generación

La velada ‘Boxing Talents Final – Alcobendas Mejor Ciudad Europea del Deporte’ coronó además a otros diez campeones llegados desde distintos puntos de España, confirmando el carácter nacional de un torneo que ha reunido a algunas de las mayores promesas del boxeo amateur.

La madrileña Claudia Sanchís, representante de La Escuela de Jero García, inauguró el palmarés de campeonas imponiéndose por decisión dividida a su paisana Diana Guerrero (CB Intacto) en la final femenina de 51-54 kilos. En 54-57 kilos, la valenciana Lucía Marcos, pupila de Iuza Gulordava, se llevó el cinturón tras la descalificación de la gallega María Nhair, mientras que la vasca Ilham Boukhris dominó a la canaria Kimberly Van para proclamarse campeona en los 65-70 kilos.

En categoría masculina, el sevillano Alberto González (Kaká Boxing) conquistó el cinturón de los 50-55 kilos tras superar por decisión unánime al navarro Eneko Barbace, pupilo de César Nuñoz. En una de las peleas más igualadas de la noche, Yoelvis Jesús derrotó por decisión dividida a Abdelkader en una final fratricida entre representantes de Aragón dentro de la categoría de 60-65 kilos.

También brilló el valenciano Ángel Salinas, vencedor por decisión dividida frente al gallego Alex Manuel Castro en la categoría de 65-70 kilos, mientras que el valenciano David Edeñel se impuso al andaluz José Luis Sáez en la final de los 70-75 kilos.

Uno de los triunfos más destacados de la velada llevó la firma de Jill Gomis. El púgil del Fight Club Albacete de Jesús Coi superó por decisión unánime al madrileño Jorge Mendaña (Giovanni Jaramillo) en la final de los 75-80 kilos, exhibiendo una notable superioridad para proclamarse campeón de una de las categorías más competidas del torneo.

Especialmente celebrado fue también el desenlace de los pesos pesados (+90 kilos), donde el gallego Gorka Papín, del Azteca Box, derrotó por decisión unánime al madrileño Rodolpho E. Letelier (pupilo de Javier Pardo). El combate, uno de los más esperados de la noche por el poderío físico de ambos contendientes, confirmó a Papín como uno de los grandes nombres de esta primera edición de Boxing Talents. Asimismo, la categoría de 80-90 kilos coronó al valenciano Denil Hamis, vencedor por decisión unánime frente al madrileño Cristian Ruiz.

Fuera del torneo, Marla Oliveira derrotó a Jessica Amor por decisión dividida, mientras que Alexander Villagra hizo lo propio ante Anouar Atouf, también por decisión dividida.

Los subcampeones recibieron el trofeo oficial de Boxing Talents, mientras que los vencedores fueron distinguidos con el cinturón de campeón, una pieza exclusiva diseñada por Rock&Box Magazine en colaboración con Custom Fighter. El cinturón, convertido ya en uno de los grandes símbolos de la competición, está inspirado en tres referencias universales del boxeo: el espíritu indomable de Rocky Balboa, la eterna sonrisa y el legado pionero de María Jesús Rosa y la trayectoria de Kiko Martínez, último campeón mundial español.

Los 11 campeones también recibieron cada uno un ejemplar del libro María Jesús Rosa: la eterna sonrisa que trajo hasta Alcobendas el viudo de la campeona mundial, Óscar Torres, y que les fue entregado por el embajador de Boxing Talents, el exseleccionador olímpico de boxeo Manel Berdonce.

Una noche de emoción y homenajes

La emoción no se limitó al apartado deportivo. A lo largo de la velada se proyectaron sendos vídeos de homenaje dedicados a María Jesús Rosa y Kiko Martínez, dos figuras imprescindibles para entender la historia reciente del boxeo español y cuya huella ha servido de inspiración para la creación del propio cinturón de campeón de Boxing Talents.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó con los diez toques de campana dedicados a la memoria del padre de Marisol González, secretaria de la Federación de Boxeo de Madrid, en un gesto cargado de respeto que arrancó el aplauso unánime de todo el pabellón.

La organización también quiso reconocer el trabajo realizado por Enrique Soria, presidente de la Federación Madrileña de Boxeo, una de las figuras fundamentales en el desarrollo y crecimiento del boxeo amateur madrileño durante los últimos años.

Alcobendas, capital del boxeo español

El Polideportivo Municipal José Caballero presentó una magnífica entrada y contó con la presencia de destacadas personalidades del deporte español, entre ellas Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa; José Ramón Díaz-Flor, plata olímpica y campeón mundial de piragüismo; y el Embajador del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Robustiano Álvarez.

Entre los asistentes también estuvieron figuras como los boxeadores Mariano Hilario y Dani Pérez Salido, el doble campeón del mundo de Muay Thai Nayanesh Ayman y el excapitán de la selección española de rugby, Jaime Nava.

La primera edición de Boxing Talents ya es historia. Una historia escrita con sacrificio, ilusión y talento. Una historia que encontró en Alcobendas su escenario perfecto, con esta magnífica velada ‘Boxing Talents Final – Alcobendas Mejor Ciudad Europea del Deporte’, y en Roni Tirado a su último gran protagonista.

Porque los cinturones ya tienen dueño. Pero el futuro del boxeo español no ha hecho más que comenzar.



RESULTADOS DE LOS COMBATES

Dentro de torneo

54-57 KILOS. ELITE FEMENINO

Lucía Marcos (CB Iuza / C. Valenciana) a María Nhair (CB Narón / Galicia), por descalificación

65-70 KILOS. ELITE FEMENINO

Ilham Boukris (José Baena / País Vasco) a Kimberly Van (Sandro Domínguez / Canarias), unánime

51-54 KILOS. ELITE FEMENINO

Claudia Sanchís (La Escuela de Jero García / Madrid) a Diana Guerrero (CB Intacto / Madrid), dividida

89-90 KILOS. ELITE MASCULINO

Denil Hamis (Emporio Barceló / Madrid) a Cristian Ruiz (Lominchar / Madrid), unánime

65-70 KILOS. ELITE MASCULINO

Ángel Salinas (CB Sedaví / C. Valenciana) a Alex M. Castro (CKM Boxing / Galicia), dividida

60-65 KILOS. ELITE MASCULINO

Yoelvis Jesús (MTZ Bozing / Aragón) a Abdelkader (MTZ Boxing / Aragón), dividida

50-55 KILOS. ELITE MASCULINO

Alberto González (Kaká Boxing / Andalucía) a Eneko Barbace (César Nuñez / Navarra), unánime

70-75 KILOS. ELITE MASCULINO

David Edeñel (Sento / C. Valenciana) a José Luis Sáez (CB Guti / Andalucía), dividida

+90 KILOS. ELITE MASCULINO

Gorka Papín (Azteca Box / Galicia) a Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo / Madrid), unánime

75-80 KILOS. ELITE MASCULINO

Jill Gomis (Fight Club Albacete / C.La Mancha) a Jorge Mendaña (G. Jaramillo / Madrid), unánime

55-60 KILOS. ELITE MASCULINO

Roni Tirado (La Escuela de Jero García / Madrid) a Julio Pérez (Coraje Muñoz / Madrid), dividida

Fuera de torneo

54 KILOS. ELITE FEMENINO

Marla Oliveira (CB Miguel Sánchez / Madrid) a Jessica Amor (Vallecas / Madrid), divivida

56 KILOS. ELITE MASCULINO

Alexander Villagra (La Escuela de Jero García / Madrid) a Anouar Atouf (Swing BC / Madrid), dividida