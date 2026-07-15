Muere a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español

El legendario boxeador español de origen cubano José Legrá ha muerto en Madrid a los 90 años de edad, según han confirmado fuentes de la Real Federación Española de Boxeo (RFEB).

El púgil hispanocubano fue una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el campeonato del mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa. Estaba en posesión de la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.

"Se nos va un grande", ha dicho Felipe Martínez, presidente de la RFEB, quien ha destacado que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".

Una de las personas que mejor lo ha conocido es Manel Berdonce, campeón del mundo hispano y de España, número uno de Europa y exseleccionador olímpico de boxeo, que estuvo cuidando a Legrá durante los últimos años de su vida. "Se nos ha ido uno de los más grandes, el Cassius Clay de bolsillo", ha dicho Berdonce, conocido como El Tigre de Tetuán, en declaraciones a Libertad Digital.

"Independientemente de que te guste más o menos el boxeo, lo que no se puede negar es el carisma de Legrá, toda una leyenda como boxeador y como persona", ha dicho.