La Federación Española de Boxeo impulsa la formación de sus deportistas con becas especializadas

Convertirse en deportista profesional requiere talento, esfuerzo y muchas horas de entrenamiento. Pero las carreras deportivas, incluso las de mayor éxito, suelen tener una duración limitada. Por ello, cada vez cobra más importancia que los deportistas puedan formarse mientras compiten y preparar con tiempo su futuro profesional.

Con este objetivo, Sinergia FP y la Real Federación Española de Boxeo (Rfeboxeo) han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá a los 22.143 boxeadores federados acceder a las Becas Élite de Sinergia FP, un programa creado para facilitar la combinación entre formación académica y actividad deportiva.

La iniciativa está dirigida a deportistas federados, de alto nivel y jóvenes promesas que necesitan compatibilizar sus estudios con entrenamientos, competiciones y desplazamientos. Para ello, Sinergia FP ofrece una metodología flexible que permite adaptar el aprendizaje a las circunstancias y al calendario de cada deportista.

Becas de hasta el 100%

El acuerdo contempla un paquete de ayudas estructurado en tres niveles. Los deportistas de Alto Nivel y los componentes del equipo nacional podrán optar a becas del 100%, mientras que se contemplan becas del 50%, a criterio de la Rfeboxeo, y un 20% de descuento para el resto de deportistas federados.

En este último caso, el único requisito es estar federado. Para acceder a las becas del 50% y del 100%, además, será necesario cumplir determinados requisitos académicos.

Las Becas Élite están activas en Sinergia FP desde 2026 y pretenden ir más allá de facilitar el acceso a unos estudios. El programa incorpora tutorización especializada para deportistas, seguimiento individualizado y la posibilidad de realizar el Curso Experto en Deportista de Élite.

Esta formación complementaria aborda competencias que pueden resultar relevantes tanto durante la carrera deportiva como en la transición hacia una nueva etapa profesional, entre ellas las soft skills, la planificación profesional, la educación financiera, la inteligencia artificial y los idiomas.

El ejemplo de Naia Garmendia

Una de las deportistas que se ha acogido a esta posibilidad es Naia Garmendia Gonçalves, boxeadora bilbaína y una de las promesas del boxeo femenino nacional.

Garmendia comenzó a practicar boxeo a los 14 años, después de descubrir este deporte a través de las redes sociales. Su trayectoria incluye dos campeonatos consecutivos de Vizcaya y un título del País Vasco, además de la medalla de oro en los Campeonatos de España de Boxeo Élite de 2024, en la categoría de menos de 50 kilos.

Sus resultados también le han permitido ser convocada por la Selección Española de Boxeo y participar en competiciones internacionales como la Copa Iberdrola de boxeo femenino.

Su día a día refleja precisamente el reto que este tipo de programas pretende abordar: combinar la preparación deportiva con otras responsabilidades. La boxeadora reside en el barrio bilbaíno de Arabella, trabaja en una perfumería y entrena bajo las órdenes de Igor Cabezas, mientras mantiene el objetivo de dar el salto al boxeo profesional.

Su caso pone rostro a una realidad que afecta a muchos deportistas: dedicar años a alcanzar el máximo nivel sin dejar de construir, al mismo tiempo, una alternativa profesional para el futuro.

Formación para el presente y el futuro

"Las Becas Élite eliminan la barrera entre deporte y formación. Estamos muy orgullosos de ofrecer a los deportistas herramientas reales para construir su futuro dentro y fuera de la competición", señala Antonio Castro, prorrector de Sinergia FP.

En la misma línea, Felipe Martínez, presidente de la Real Federación Española de Boxeo, destaca la importancia de ofrecer alternativas formativas a los deportistas: "Este acuerdo supone un hito fundamental para nuestros deportistas. La carrera de un boxeador es sacrificada y, a menudo, corta. Por ello, debemos asegurarles a nuestros 22.143 federados herramientas para labrarse un buen futuro profesional. Gracias a la flexibilidad de Sinergia FP, podremos seguir cumpliendo la misión que tenemos con los nuestros".

La colaboración contempla, además, el desarrollo de acciones conjuntas de comunicación, visibilidad y promoción del programa, con el objetivo de acercar estas oportunidades al conjunto de la comunidad del boxeo español.

Una FP adaptada a las nuevas necesidades

Sinergia FP es una institución educativa especializada en Formación Profesional que apuesta por un modelo basado en la innovación, la tecnología y la empleabilidad. A través de sus denominados Smartciclos, combina formación académica y práctica profesional con un modelo flexible.

Su oferta, de más de 20 ciclos formativos en modalidad presencial y online, abarca ámbitos como la Sanidad, la Tecnología y los Negocios, y busca facilitar itinerarios formativos que conecten la FP con la universidad y el mundo empresarial.

El acuerdo con la Federación Española de Boxeo se enmarca en una estrategia más amplia de Sinergia FP para consolidar sus Becas Élite como una referencia en la formación de deportistas en España.

La idea parte de una premisa sencilla: el desarrollo de un deportista no debería terminar cuando acaba una competición o una carrera deportiva. Poder estudiar mientras se entrena y compite puede ayudar a que quienes dedican buena parte de su juventud al deporte de alto nivel también dispongan de herramientas para afrontar con garantías la siguiente etapa de su vida.