Ledesma, campeón de boxeo de España: de ir "con todo en contra" a la cima nacional

Christian Ledesma ya puede presumir de ser campeón de España de boxeo, un logro que supone un paso muy importante dentro de su carrera profesional. De hecho, el propio púgil, en palabras para Libertad Digital, reconoce que conquistar este título era uno de los grandes objetivos que se había marcado desde que comenzó su trayectoria como profesional.

Ahora, después de conseguirlo, toca disfrutar de un triunfo que llega tras mucho trabajo y preparación. "Ser campeón de España es un hecho muy importante en mi carrera, ya que este fue el primer objetivo a cumplir que me propuse cuando debuté como boxeador profesional", explica Ledesma al recordar lo que supone para él haber alcanzado este campeonato. Un objetivo que, después de todo el camino recorrido, adquiere todavía más valor.

Uno de los grandes retos del combate era afrontar los diez asaltos sabiendo que podían aparecer situaciones muy diferentes. Especialmente llamativas son las situaciones cuando es la primera pelea entre ambos púgiles... Por ello, para Ledesma, la preparación no se limitó únicamente al trabajo físico, sino que la parte mental tuvo un peso fundamental para conseguir mantenerse concentrado durante toda la pelea.

"Parte de mi preparación para este combate fue el aspecto mental; sabía que serían 10 asaltos en los que podían pasar diferentes situaciones, tanto favorables como desfavorables. Mi mentalidad era la de no enlazar un asalto con otro, cada asalto sería un nuevo combate y yo solo sabía que debía dar lo mejor de mí en ese momento", señala el campeón de España.

Esa forma de afrontar el combate le permitió centrarse en lo que estaba ocurriendo en cada momento, sin dejar que un asalto condicionara el siguiente. Una estrategia mental que acompañó al trabajo realizado previamente junto a su equipo.

Una mano que estaba muy estudiada

Durante la preparación, Ledesma y su equipo tenían claro que una de las manos de Olmo de Paz podía resultar determinante. Por ello, trabajaron diferentes combinaciones con la intención de encontrar el momento adecuado para aprovechar esa situación durante el combate.

"Fue buscado, lo tuvimos claro en toda la preparación, que esa mano podía hacer daño. Trabajamos a conciencia ciertas combinaciones que sabíamos que podían ser la llave para la victoria. Y así fue. Mérito de mi equipo que supo ver e indicarme en los momentos clave", explica.

El trabajo previo terminó teniendo su reflejo sobre el ring. Para Ledesma, una parte importante del triunfo corresponde también al equipo que le acompañó durante la preparación y que supo transmitirle las indicaciones necesarias cuando llegó el momento decisivo.

La victoria, junto a su gente

Ledesma junto a su equipo tras proclamarse campeón

Una vez conseguido el campeonato, la emoción dio paso a la celebración. Entre los primeros pensamientos del boxeador estuvo su hija, de 20 meses, que también estuvo presente en un momento tan importante para su padre.

"Pensé en mi hija, apenas tiene 20 meses y allí estaba viéndome, como siempre desde que nació. A continuación me dije a mí mismo: 'Lo hemos conseguido'. Apenas celebré la victoria, solo miraba a mi gente y los abrazaba", recuerda Ledesma.

Para el púgil, compartir esos instantes con las personas que le han acompañado durante el camino hizo todavía más especial la conquista del título. "Los que estuvieron allí me dieron un apoyo increíble y compartir esos instantes fue mágico", añade.

El campeonato no cambia el objetivo

Aunque convertirse en campeón de España supone uno de los momentos más importantes de su carrera, Ledesma no considera que haya sido necesariamente la noche más emocionante que ha vivido sobre un ring.

"No, la verdad es que he vivido muchos momentos en el ring, buenos y malos, este día fue una noche más de trabajo y foco", afirma. Una respuesta que refleja su intención de mantener los pies en el suelo pese a haber alcanzado el objetivo que se había marcado.

De hecho, el boxeador reconoce que durante un tiempo llegó a pensar que ese momento no terminaría de llegar. "Sí, parecía que no llegaría nunca, y cuando llegó me tocó ir con todo en contra. Sin duda esto hizo que supiera mucho mejor", asegura.

Ahora, con el campeonato de España conseguido, Ledesma ya tiene claro cuál será el siguiente paso. Su primera intención es defender el título y hacerlo, si es posible, en Madrid. Después, el objetivo será todavía mayor: "Lo primero hacer una defensa, espero que pueda ser en Madrid. Lo siguiente es ser campeón de Europa".

Su historia hasta el campeonato de España se resume, para el propio Ledesma, en una frase sencilla pero contundente: "Lo hemos conseguido, solo tenías que creer en ti".