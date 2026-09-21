Marcel Cerdan, historia de un reinado y una tragedia en el boxeo mundial

Levanta los puños. Es campeón del mundo. El 21 de septiembre de 1948, después de doce durísimos asaltos frente a Tony Zole, Marcel Cerdan se hace con el reinado mundial del boxeo. Con 32 años, está en la cima. Toda Francia y toda Europa le ama. También Edith Piaf, una de las figuras femeninas más icónicas del planeta. Su amante. Todo es perfecto para Marcel, el boxeador francés de origen español.

Llegar hasta ahí le había costado mucho. Muchísimo. Nacido el 22 de julio de 1916, pronto se muda a Casablanca, Marruecos, entonces un protectorado francés. Nada nuevo para sus padres, que previamente se habían trasladado al norte de África procedentes de Alicante. Sus padres, qué diferentes. Él, alcohólico. Lo tenía todo el día practicando boxeo, aunque el anhelo del pequeño Marcel era jugar al fútbol. Ella, toda ternura. Su refugio. El fallecimiento de su madre cuando Marcel aún era un niño le marcaría de por vida.

Cumpliendo los deseos de su padre más que los suyos propios, Marcel comienza a destacar en el boxeo muy joven. Desde que emerge como semiprofesional, se impone en sus combates. Más de treinta. En absolutamente todos.

Aquello le abre las puertas de su desembarco en Francia. Apodado como el bombardero marroquí, logra en febrero de 1938 el título de campeón nacional ante diez mil espectadores que abarrotan la Sala Wagram de París. Conquista el corazón galo, ansioso de hallar un heredero para Georges Carpentier más de una década después de su retirada. Su rapidez de movimientos, a pesar de su aspecto tosco, encandila a todos. Y a todas.

El siguiente escalón es el Europeo, conquistado en 1939 en Milán ante el anfitrión Turiello. Apenas tiene 23 años, acaba de desembarcar en Europa, y ya es el rey del continente. No tiene techo. Aunque como a tantos otros, la Guerra Mundial le frena los pies.

Símbolo de Libertad

Cerdan es llamado a filas para combatir con Marruecos. Aunque le imponen tareas de oficina, "para proteger sus puños de oro", está dos años sin pelear. Un tiempo, por cierto, en el que Marcel Cerdan puede desarrollar su verdadera gran pasión: el fútbol. Cuando las obligaciones militares se lo permiten, entrena y juega con el Ideal de Casablanca, club de fútbol histórico de Marruecos activo durante la época del Protectorado francés.

Nunca se sabrá si hubiera resultado mejor futbolista que boxeador. Probablemente no. Pero no se le debía dar mal tampoco el balón cuando en aquel periodo Cerdan llegaría a ser convocado con la selección de Marruecos para disputar algunos partidos amistosos, compartiendo camiseta con el icono colchonero Ben Barek.

De vuelta de Marruecos, y aunque aún no puede combatir de manera oficial, Cerdan incrementa aún más su leyenda. Porque cuando los nazis ocupan París, le obligan a enfrentarse continuamente con boxeadores alemanes. Gana todos los duelos. "Levantó el ánimo del pueblo y se convirtió en un héroe nacional".

Concluida la Guerra, retoma su carrera como boxeador. Y sigue ganando un combate tras otro. A lo largo de su carrera, sumaría 106 victorias en 110 combates. Una salvajada.

Tan solo en una ocasión peleó en España. Fue en la Monumental de Barcelona, ante José Ferrer. Se produjo la anécdota de que antes de comenzar el combate Marcel le solicitó a Ferrer que se cambiara el calzón, con una bandera de España en la cintura. Marcel tenía bien presentes los orígenes de sus padres, alicantinos, y consideraba una ofensa pelear contra aquella bandera. Finalmente Ferrer no se lo quitó, pero terminó sucumbiendo ante Cerdan por un KO rotundo en poco más de dos minutos.

Aunque quizá de todas ellas la victoria más importante sería la que lograría el mencionado 21 de septiembre de 1948. En el Roosevelt Stadium de Nueva Jersey se impone al local Tony Zale, se proclama campeón del mundo del peso medio. The Ring nombraría aquel combate el mejor del año.

Y entre aquellas escasas 4 derrotas en 110 combates, la más dura sería la última. En su defensa de la corona mundial. Su verdugo, nada menos que Jake Lamotta. La pelea tiene lugar el 16 de junio de 1949 en Detroit. Cerdan tiene la mala fortuna de que en el primer asalto se disloca el hombro tras una mala caída. Aun así continúa peleando. Resiste hasta el noveno asalto, donde su equipo decide arrojar la toalla.

El combate eternamente esperado

Todo aquello provoca que ambos púgiles acuerden una revancha para finales de año. El lugar, el Madison Square Garden. La expectación, máxima.

Marcel Cerdan, que se halla descansando y entrenando en París, debe coger el vuelo rumbo a Nueva York el 28 de octubre. Al otro lado espera el combate más esperado. Pero no solo eso. También espera Edith Piaf. La musa de la canción francesa. Toda una estrella internacional. Ambos mantenían desde hacía tiempo una relación extramatrimonial, que poco a poco fue dándose a conocer. Ella también le esperaba en Nueva York.

Pero Marcel nunca llegaría. El vuelo 009 de Air France despegó del aeropuerto de París con destino Nueva York y escala en Las Azores. Un fallo de localización del piloto hizo que el avión iniciara el descenso en una isla errónea, San Miguel, en lugar de la correcta, Santa María. El avión se estrellaría contra una montaña. Los 48 pasajeros fallecieron en el acto. Entre ellos Cerdan, que tiene 33 años.

Se apagaba así la vida de uno de los mejores boxeadores que la historia nos ha dejado. Para muchos franceses, el segundo mejor deportista del país de todos los tiempos. A escasas fechas del que hubiera sido sin duda uno de los mejores combates. Su legado: una leyenda imborrable, una corona del mundo épica, una revancha para el cielo, y una de las canciones de amor más bonitas que jamás se hayan escrito, Hymne à l'amour, que Edith Piaf le compuso tras su fallecimiento.

"Tendremos para nosotros la eternidad en el azul de toda la inmensidad. En el cielo, sin más problemas. Dios une a los que se aman" gritaba desgarrada Edith Piaf en su canción. Quizá, en el cielo, se hayan encontrado. Y quizá, en el cielo, se haya disputado la revancha entre Marcel Cerdan y Jake Lamotta que el mundo se quedó sin poder contemplar.