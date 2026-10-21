Oliveira desafía los planes de Topuria y se ve de nuevo peleando por el título de UFC

Charles Oliveira vuelve a mirar hacia lo más alto de la división de peso ligero de UFC. El brasileño, excampeón de la categoría y actual campeón BMF, considera que una victoria ante Diego Lopes podría ser suficiente para recuperar su condición de aspirante al título y, de paso, alterar los planes de otros nombres importantes de la división, entre ellos Ilia Topuria.

Oliveira tiene una cita marcada en rojo en el calendario. El próximo 12 de diciembre, en UFC 335, defenderá el cinturón BMF ante Diego Lopes en Las Vegas. Un combate que, más allá del título simbólico que estará en juego, puede tener importantes consecuencias para el futuro del brasileño en las 155 libras.

"Charles Oliveira vende mucho, todo el mundo lo sabe. Una victoria sobre Diego Lopes definitivamente me otorga una oportunidad por el título", afirmó el excampeón en una entrevista con el periodista Laerte Viana.

Oliveira no renuncia al cinturón

El brasileño sabe que la situación de la categoría es especialmente compleja. Justin Gaethje continúa siendo una pieza fundamental para determinar el futuro inmediato del título, mientras que Arman Tsarukyan también reclama desde hace tiempo una oportunidad. Precisamente sobre el armenio, Oliveira reconoce que sus méritos deportivos deberían haberle llevado antes a disputar el campeonato. Sin embargo, considera que las circunstancias que rodearon su relación con UFC terminaron retrasando esa oportunidad.

Oliveira también contempla un escenario en el que Gaethje decida poner punto final a su carrera. En ese caso, el brasileño cree que podría abrirse una vía directa hacia una pelea por el cinturón frente a Tsarukyan. "Hay varios escenarios. Justin Gaethje, ¿se retira o sigue peleando? Si se retira, Charles Oliveira definitivamente peleará por el título contra Tsarukyan", explicó.

¿Y qué pasa con Topuria?

Aquí aparece el nombre de Ilia Topuria. El hispano-georgiano sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la división y cualquier movimiento en la parte alta del ranking puede afectar directamente a sus aspiraciones. Oliveira, sin embargo, no sitúa a Topuriaen el escenario que plantea para su regreso a la pelea por el título. El brasileño centra su discurso en Tsarukyan y en el futuro de Gaethje, dibujando una ruta que podría permitirle recuperar el cinturón sin tener que esperar necesariamente a que se resuelva el camino de otros aspirantes.

No es la primera vez que Oliveira y Topuria aparecen relacionados en la conversación por el campeonato. Ambos se enfrentaron por el título vacante del peso ligero en UFC 317, combate en el que el hispano-georgiano se impuso por nocaut en apenas dos minutos y medio. Ahora, más de un año después, Oliveira pretende volver a colocarse en la posición que perdió aquella noche.

Diego Lopes, el primer obstáculo

Antes de pensar en una nueva oportunidad por el campeonato, Oliveira tendrá que superar a Diego Lopes. El brasileño pondrá en juego el cinturón BMF ante uno de los nombres con mayor proyección de UFC. La pelea será el combate estelar de UFC 335 y se disputará el 12 de diciembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Una victoria reforzaría considerablemente los argumentos de Oliveira. Una derrota, en cambio, podría alejarle definitivamente de la carrera por el cinturón indiscutido. Por eso, el brasileño tiene claro cuál es su prioridad. Primero debe vencer a Lopes. Después, espera que el escenario de la división se mueva a su favor.

Oliveira quiere volver a ser campeón. Y, aunque todavía quedan varias piezas por colocar en el complicado tablero del peso ligero, Do Bronx ya ha dejado claro que no piensa quedarse esperando su oportunidad.