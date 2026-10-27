La reacción de Ilia Topuria a la derrota de Merab Dvalishvili que lo dice todo: "¡No, qué dices!"

La derrota de Merab Dvalishvili ante Petr Yan en UFC 333 dolió especialmente a Ilia Topuria. El excampeón de la UFC siguió en directo el combate de su amigo y compatriota y dejó una reacción que rápidamente llamó la atención de los aficionados a las MMA.

Topuria no vivió precisamente con tranquilidad la trilogía entre Merab Dvalishvili y Petr Yan. El combate por el cinturón del peso gallo llegó hasta el quinto asalto y terminó con una decisión unánime a favor del ruso por 48-47 en las tres tarjetas. Un resultado que dejó al georgiano sin el título y dio a Yan la victoria definitiva en la trilogía, por 2-1.

La tensión de Topuria quedó patente durante el anuncio de las puntuaciones. «¿48-47 Yan? No, ¡qué dices!», reaccionó al conocer una de las tarjetas. El luchador hispano-georgiano incluso evitó mirar la pantalla durante el momento decisivo, incapaz de soportar la tensión mientras se anunciaba el ganador.

Topuria veía a Merab Dvalishvili como ganador de la pelea. «Gana Merab, ¿a qué sí?», llegó a preguntar durante el directo antes de que Bruce Buffer pronunciara el famoso «and still» que confirmaba que Petr Yan conservaba el cinturón del peso gallo.

"Estamos orgullosos de ti": el mensaje de Topuria a Merab

Una vez confirmado el resultado, Ilia Topuria cambió la incredulidad por el reconocimiento. El campeón georgiano-español quiso mandar un mensaje claro a su amigo después de una pelea extremadamente igualada.

«Bravo, Merab, igualmente estamos orgullosos de ti», afirmó Topuria antes de comenzar a aplaudir junto a las personas que le acompañaban. Después añadió: «El resultado no ha sido el que queríamos, pero gracias por verlo conmigo».

La reacción refleja la estrecha relación entre ambos luchadores. Topuria y Dvalishvili mantienen una amistad dentro y fuera del octágono y han compartido incluso sesiones de entrenamiento. Por eso, la derrota del georgiano en Abu Dhabi fue vivida por Topuria casi como propia.

Ilia Topuria reacted live to Petr Yan getting the decision over Merab Dvalishvili pic.twitter.com/4T0VQhsU8o — Happy Punch (@HappyPunch) October 24, 2026

Petr Yan vuelve a imponerse a Merab

Con su victoria en el UFC 333, Petr Yan no solo retuvo el campeonato del peso gallo, sino que se impuso por segunda vez consecutiva a Dvalishvili. El ruso ya había derrotado al georgiano en diciembre de 2025 y volvió a hacerlo en Abu Dhabi, colocando el balance de la trilogía en 2-1 a su favor.

Para Merab, la derrota supone un duro golpe después de haber construido una de las grandes rachas de victorias de la historia de la categoría. El georgiano había encadenado 13 triunfos consecutivos en el peso gallo, además de alcanzar una racha de 14 victorias seguidas en la UFC antes de sus dos últimas derrotas ante Yan.

A pesar del resultado, la actuación de Dvalishvili volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los nombres más importantes de la división. Y, desde fuera del octágono, tuvo a uno de sus mayores aliados: Ilia Topuria, que no dudó en defender a su amigo y dejar claro que, para él, Merab sigue siendo un guerrero del que sentirse orgulloso.