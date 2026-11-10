Conmoción en Brasil: asesinan a puñaladas en el cuello por no pagar un servicio sexual al padre de un jugador del Santos

El padre de Rony, futbolista del Santos brasileño, fue asesinado el lunes de una puñalada en el cuello motivada por el impago de un servicio sexual, según confesó este martes a la Policía la detenida y se pudo confirmar.

Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue arrestada como sospechosa de asesinar a Marigerson Barbosa Carneiro, de 72, pocos minutos después del crimen en el municipio de Terra Alta, a unos 100 kilómetros de Belém, capital del estado de Pará.

Durante su declaración ante la Policía Civil, la mujer confesó que no se arrepiente de lo sucedido y que le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello al padre del atacante porque no le había pagado el importe de un servicio sexual que le prestó una semana antes del suceso.

Los testimonios recogidos por las autoridades afirmaron que la puñalada mortal se produjo en torno a las 15:30 horas del lunes (19:30 CET) mientras el padre de Rony, bicampeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras —2020 y 2021—, se encontraba de espaldas a su agresora.

El progenitor del futbolista, que llegó a debutar con la selección nacional, fue trasladado de urgencia a un puesto médico, donde finalmente falleció desangrado a causa de la herida.

Tras conocerse la noticia, el Santos liberó a Rony de sus compromisos con el equipo y su compañero Neymar Jr. le prestó su avión privado para que pudiera trasladarse junto a su familia hacia la región de Pará, en el norte brasileño.

"Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón", declaró en un comunicado el jugador, que añadió que su deseo es honrar la memoria de su padre y "encontrar fuerzas para seguir adelante".

A las condolencias enviadas por el Santos y sus jugadores, también se sumaron las del Remo, equipo en el que Rony se formó y debutó como futbolista profesional, y las del Palmeiras, club con el que conquistó once títulos entre 2020 y 2025.