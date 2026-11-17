El deporte irlandés se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lee Reeves a los 31 años. La empresa promotora Queensberry Promotions comunicó este martes la noticia tras consumarse el fatal desenlace en el centro hospitalario donde el boxeador permanecía ingresado desde el pasado mes de agosto.

El púgil, natural de Limerick, no ha logrado sobreponerse a las secuelas de los traumatismos cerebrales sufridos durante su último enfrentamiento deportivo. En aquella velada, celebrada en el pabellón 3Arena de la capital irlandesa, Reeves cayó derribado en dos ocasiones a lo largo del décimo asalto. La gravedad del castigo obligó al personal sanitario a retirarlo en camilla del cuadrilátero para su traslado de urgencia bajo un cuadro clínico crítico pero estabilizado.

A pesar de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido de inmediato por los facultativos, el deportista no despertó del coma en el que permanecía sumido. Su entrenador y estrecho allegado, Jonathan O'Brien, quiso dedicarle unas sentidas palabras a través de sus redes sociales para confirmar la despedida: "Adiós, hijo, descansa en paz, luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho, descansa en paz junto a tu madre y tu hermano que te esperan en las puertas del cielo".

Asimismo, su oponente sobre la lona, Gary Cully, expresó su consternación por lo sucedido. El boxeador irlandés quiso rendir tributo a la memoria de su contrincante recordando la cordialidad mutua: "¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano".

Reeves inició su andadura en la categoría profesional en el año 2018. A lo largo de su carrera deportiva sobre el ensogado cosechó una tarjeta de 16 victorias y dos derrotas. Más allá del ámbito estrictamente competitivo, el deportista destacó por su implicación en labores sociales en su localidad natal, donde ejerció como portavoz y embajador activo de una iniciativa comunitaria dedicada a la prevención del suicidio y al apoyo a la salud mental.