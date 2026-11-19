La rivalidad entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria está lejos de terminar. El luchador británico ha vuelto a lanzar un mensaje directo al hispanogeorgiano y ha dejado claro que sigue teniendo muchas ganas de compartir el octágono con él. Lejos de rebajar la tensión, The Baddy ha elevado el tono de sus declaraciones con una frase que no ha pasado desapercibida: "Me encantaría retirarle".

Pimblett realizó estas declaraciones durante una entrevista con talkSPORT, en la que también habló sobre sus planes de futuro y la incertidumbre que atraviesa actualmente la división del peso ligero de la UFC. El británico tenía previsto regresar a la competición en diciembre, pero ha tenido que modificar sus planes y ahora apunta a marzo o abril de 2027 como posibles fechas para su próxima aparición.

"Todo el mundo sabe que me encantaría pelear contra Ilia Topuria. Me encantaría poder retirarle", aseguró el peleador de Liverpool, que no esconde su deseo de resolver dentro de la jaula una rivalidad que lleva varios años protagonizando numerosos enfrentamientos verbales.

Justin Gaethje, una pieza clave en el futuro de la división

El futuro de Pimblett también está condicionado por los movimientos de Justin Gaethje. El estadounidense conquistó el cinturón del peso ligero después de derrotar al propio británico en enero de 2026 y posteriormente hizo lo mismo con Topuria en junio. Su continuidad en la competición es ahora una de las grandes incógnitas de la categoría. "La división está muy movida ahora mismo. Justin tiene el cinturón y él me batió en enero, pero nadie sabe lo que hará, si se retira o vuelve a pelear. Hay que ver qué hace primero", explicó Pimblett.

La situación de Gaethje podría resultar determinante para organizar los próximos grandes enfrentamientos de las 155 libras. Mientras el estadounidense decide su futuro, tanto Pimblett como Topuria esperan conocer cuál será el camino que les permita volver a luchar por los objetivos más importantes de la división.

Topuria tampoco descarta el enfrentamiento

Por su parte, Ilia Topuria también ha hablado recientemente sobre la posibilidad de medirse al británico. El hispanogeorgiano reconoció que su prioridad es conseguir una revancha contra Gaethje, pero admitió que un combate frente a Pimblett sería una alternativa especialmente interesante si esa posibilidad no termina materializándose.

Además, el español sorprendió al rebajar la tensión personal entre ambos. Topuria aseguró que no considera a Pimblett una mala persona y describió su comportamiento provocador como parte del personaje que ha construido dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

Sin embargo, las últimas palabras del británico demuestran que, al menos de cara al público, la rivalidad sigue muy viva. Un enfrentamiento entre ambos se perfila como uno de los combates más atractivos que podría organizar la UFC en 2027, tanto por el nivel deportivo de sus protagonistas como por la enorme expectación que despierta su enemistad.

Por el momento, no existe una fecha ni un acuerdo oficial para el combate. Pero Pimblett ya ha dejado clara su intención: quiere enfrentarse a Topuria y no se conforma con conseguir una victoria. Su objetivo declarado es poner punto final a la carrera deportiva del hispanogeorgiano.