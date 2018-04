Guardiola: "Compararme con un perro está mal, hay que respetar más a los perros"

Pep Guardiola la tenía guardada -Mino Raiola le llamó perro y cobarde- y tras el varapalo que se llevó en los cuartos de final de la Champions -el Liverpool pasó por encima del City en Anfield- ha explotado.

Hace unas semanas, el agente, entre otros, de Zlatan Ibrahimovic, cargaba contra Pep por el trato que le dio al sueco en su etapa en el Barcelona. Mino disparó sin miramientos: "Es un entrenador fantástico pero como persona es un cero absoluto", dijo.

En la previa del partido contra el Manchester United, donde Guardiola puede asegurarse la Premier League de forma matemática, hubo respuesta, además, como le gusta a Pep, haciéndose de rogar:

Contestaré otro día. Hoy, un día antes del partido, mejor no. Podría contestar. Venga, va. Estoy de acuerdo, Al final la gente descubrió mi secreto: soy una mala persona. Soy un cobarde. Nunca he hablado con él así que no sé de dónde viene su opinión, quizás de Ibrahimovic. Pero Raiola, hace dos meses, me ofreció a Mkhitaryan y Pogba. ¿Por qué? ¿Por qué me los ofreció? Si soy una mala persona, debe proteger a sus jugadores y no llevarlos con un hombre malo como yo, con un perro. Compararme con un perro está mal. Hay que respetar más a los perros

Raiola responde

La réplica de Guardiola guardaba un dardo envenenando para el agente: "Raiola, hace dos meses, me ofreció a Mkhitaryan y Pogba. ¿Por qué? ¿Por que me los ofreció? Si soy un hombre malo, debe proteger a sus jugadores y no llevarlos con un hombre malo como yo".

Mino lo desmintió aunque no cerró la puerta a que sus representados terminen jugando en el City:"Nunca hablé con Guardiola. Nunca hablaría con él de mis jugadores, lo haría con el Manchester City".