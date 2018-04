El elegante palito de Jürgen Klopp a Pep Guardiola

Jürgen Klopp obró la gesta. Su Liverpool consiguió eliminar al actual líder de la Premier y favorito en todas las apuestas para meterse en semifinales, el Manchester City de Pep Guardiola. Klopp es la bestia negra de Pep -se han enfrentado en 14 ocasiones y Jürgen le ha ganado en 8 de ellas-. El teutón estaba radiante en la rueda de prensa posterior al partido.

Fue una noche difícil, complicada. El comienzo no fue el mejor, ya que les regalamos un gol, aunque sabíamos que ellos empezarían así. Me gustó la reacción inmediata de mi equipo tras su tanto, aunque no conseguimos hacer nuestro partido. Necesitábamos algo de suerte y ser compactos, agresivos y disciplinados en defensa. Teníamos que gritar y mantenernos dentro del partido. Sabíamos que si no marcaban el segundo y el tercero rápido podríamos usar eso a nuestro favor.Sabía que iba a ser una eliminatoria complicada y no tengo nada que reprocharle a mis chicos.