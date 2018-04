Hace ocho días, tras el 0-3 de la ida, nadie podía imaginarse el desenlace que iba a tener la eliminatoria entre Real Madrid y Juventus de Turín. Tiempo de descuento, Carvajal de rodillas sin mirar la portería contraria, el Bernabéu en silencio y todo el mundo paralizado para ver a Cristiano Ronaldo marcar un penalti, polémico, y que evitaba una prórroga que nadie esperaba. Nunca, en los últimos diez años, se había sufrido tanto en el Santiago Bernabéu. No se va a hablar de otra cosa en los próximos días. ¿Era penalti? Cristiano dijo que "no había dudas". Un periodista italiano no paraba de gritar que "era un escándalo". Todo dependerá de la perspectiva y, si esto es así, es que el penalti no es claro. Sobre todo, para ser un penalti de cuartos de final, en el minuto 90 y con una eliminatoria igualada tras un excelso partido de una Juventus que acabó sin Buffon, expulsado en el penalti sobre Lucas Vázquez. El Bernabéu le despidió con una ovación, pero al portero le daba igual. No había quien le controlara.

Por algo la Juventus de Turín es subcampeón de Europa, por algo eliminó al Barcelona la pasada temporada, por algo es el mejor o de los mejores equipos defensivos. Otra vez se le infravaloró, como hace tres años con el gol de Morata. Esta vez no hubo susto de puro milagro. De puro robo, dirían los jugadores de la Juve. Y es que eso fue lo que le dijeron al colegiado inglés de camino al túnel de vestuario.

El saque de centro fue de lo poco que hizo bien el Real Madrid. Y si ese pase lo da Vallejo, quizá se hubiera equivocado de dirección. El central, que debutaba en Champions Legue, era puro nervio, el mismo del que se fue contagiando el Bernabéu y sus compañeros. El resto de jugadores eran lo contrario, estaban excesivamente tranquilos. Tras el saque de centro, pase impreciso de Kroos. El tercer pase, de Casemiro, sin oposición, fue ya un regalo a la Juventus. Algo pasaba. Y no hubo que esperar mucho para confirmarlo. A los dos minutos, ya ganaba el equipo italiano con el primer tanto de Mandzukic. Centro desde la derecha, ante la mirada de Marcelo y remate del croata aprovechando la diferencia de centímetros ante Carvajal. La afición, incrédula, respondió con un aplauso anímico. ¿Fue algo esporádico? Para nada. Lo que pasaba es que el Madrid, otra vez, no había aprendido la lección. Era el comienzo de una pesadilla que nunca había visto la historia de la Champions League.

Douglas Costa abrió para Khedira, que metió un centro perfecto y Mandzukic en el segundo palo, remató de cabeza a puerta y GOL!! pic.twitter.com/tc7SfYhLsK — TV Azteca Guatemala (@AztecaGuate) April 11, 2018

El prematuro tanto no hizo más que profundizar ese ambiente de posible remontada. La Juve se lo creía y el Madrid era un flan. Fue constante la sensación de peligro en contra de la portería de Keylor Navas durante todo el partido. El equipo italiano también ganaba la batalla táctica. Estaban mejor posicionados y el Madrid no podía compensar esto con una rebosante actitud. Cuando la Juve tenía espacios para correr, Isco, Modric, Bale e, increíblemente, a Casemiro les costaba bajar a defender. Ver para creer. Tan mal estuvieron Casemiro y Bale que Zidane prescindió de ellos al descanso. El primero no fue ese mediocentro recuperador que da equilibrio y el segundo, estuvo igual de perdido que hace un mes. Jugar de delantero, además, no le ayuda nada.

El Real Madrid no se asentó nunca en el partido. Fue un constante sufrimiento. Modric e Isco no aparecieron para dominar. Marcelo sufrió como nunca ante Douglas Costa. Y así se contaron hasta seis ocasiones claras de la Juventus. En un par apareció Keylor Navas ante un desafortunado Higuain. Y en el minuto 37, Mandzukic marcó el segundo. Un tanto calcado al primero. Todo salía mal. En días como hoy se evidencia la importancia de Sergio Ramos en esta clase de partidos. Si hasta Ramos, con más partidos que nadie en sus botas, dijo tras el partido de Turín que hasta le pudo venir bien perderse la vuelta.

Zidane no esperó a que comenzara la segunda parte para variar hombres y esquema. Bale y Casemiro dieron entrada a Lucas y Asensio. El mismo plan que ante el PSG pero para nada tuvo el mismo efecto. Mejoró en cuanto a orden y cierto peligro por las bandas pero el Real Madrid seguía atenazado y cuando estas agarrotado, el talento se minimiza. Pjanic, que tampoco estuvo en la ida, hizo un partido formidable. Khedira y Matuidi se volcaban en ataque con facilidad y en minuto 60, se igualó la eliminatoria. Llegó el error garrafal de Keylor Navas. Estaba siendo de lo más destacable, pero el portero falló al no atajar el balón y dejar el rechace para que marcara Matuidi. El tercero fue el gol más celebrado por la Juventus. Eran conscientes de su valor. Ahora el Madrid, a pesar de marcar un gol, estaría a un tanto en contra de caer eliminado. Para suerte del conjunto blanco, la Juve no tuvo opción de contrarrestar el golpe del penalti.

Tras la histórica eliminación del Barcelona en Roma, escuché a más de una decena de aficionados del Real Madrid repetir el mismo comentario: "Es muy del Madrid liarla ahora". Por algo lo dirían. En la retina, varios encuentros en los que se daba por hecho la clasificación, por el resultado de la ida o por la entidad del rival. Ni el reciente batacazo del Barcelona fue suficiente para que el Real Madrid aprendiera una lección que ya debían haber aprendido por propia experiencia.

Y augurábamos unos cuartos de final aburridos tras los encuentros de ida. El dios del fútbol se debe de estar partiendo de risa todavía. Es su justa venganza por haber dado por sentado algo en este bendito deporte tan impredecible.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Kroos, Casemiro (Asensio, min 46), Modric (Kovacic, min. 75), Isco; Bale (Lucas Vaázquez, min 46) y Cristiano Ronaldo

Juventus de Turín, 3: Buffon; De Sciglio (Lichtsteiner, min. 17), Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín(Szcesny, min. 96) y Mandzukic.

Goles: 0-1, m.2: Mandzukic; 0-2, m.37: Mandzukic; 0-3, m.61: Matuidi; 1-3, m.97: Cristiano, de penalti

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Pjanic (m.17), Mandzukic (m.27), Lichtsteiner (m.35), Álex Sandro (m.66), Matuidi (m.73) y Benatia (m.90), de la Juventus; y a Carvajal (m.22), Marcelo (m.80) y Vallejo (m.84), del Real Madrid. Expulsó con roja directa a Buffon (m.93)

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 70.000 espectadores