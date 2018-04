Zidane: "Estoy indignado con que la gente hable de robo"

Zinedine Zidane habló en la previa del partido ante el Málaga (domingo, 20:45 horas) y repasó el choque de la Champions ante la Juve y el sorteo, que le ha emparejado al Bayern en semifinales.

Sobre cómo llega el Madrid a la Rosaleda tras el tremendo esfuerzo que hizo el equipo merengue ante la Juventus, Zidane cree que:

"Nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que va a ser mas difícil, después de un partido de Champions siempre. El esfuerzo ha sido enorme. Gestionamos muy bien los tres días y estamos preparados".

Tras ver el polémico penalti de Benatia a Lucas Vázquez repetido desde todos los ángulos, Zidane lo tiene claro:

"Cada uno puede opinar muchas cosas, no voy a discutir eso. Cuando la gente habla de robo... al final lo que estamos haciendo molesta a mucha gente. No lo podemos cambiar, voy a defender a los míos. Merecíamos pasar sin duda, la gente opina... yo no respondo. No sólo aquí, también en Francia, la prensa extranjera... nosotros lo hicimos muy bien y estamos en las semifinales. No me parece normal lo que se ha creado. Hay penalti. Todo lo que hicimos hasta el penalti, aunque la Juve hizo un buen partido... conseguimos marcar y es lógico. Es verdad que estos tres días han sido demasiado".

Tras el penalti, algunos en Europa hablan de las ayudas arbitrales al Real Madrid...

"Cada uno puede opinar, no voy a contestar a lo que dicen los jugadores. lo único que digo es que no me podéis hablar de robo, estoy indignado con eso, el resto entiendo a todos. Cada uno defiende lo suyo".

Tras el emparejamiento contra el Bayern en semifinales, Zizu hizo su análisis de como ve la eliminatoria:

"Vamos a jugar contra un equipo muy bueno, no tenemos ventaja de nada. Si hay alguna, es jugar la vuelta en casa. A parte de eso, es cincuenta, cincuenta".