La sorprendente y capital baja de última hora en el Bayern

Malas nuevas para el Bayern. Nadie lo esperaba. Javi Martínez se cae del once bávaro en el último momento. El navarro no se ha podido recuperar del hematoma craneal que arrastra de la ida y por el que tuvo que ser sustituido. En principio será Tolisso el que ocupe su lugar en el once.

El Bayern monta un circo y le crecen los enanos. La baja de Javi Martínez se une a las de Vidal, Boateng, Neuer, Robben y Coman. Ausencias muy importantes que debe superar el equipo de Jupp Heynckes si quiere obrar el milagro de la remontada y meterse en la gran final.

La baja del ex del Athletic será cubierta por Tolisso, que es más un interior que un mediocentro. Javi es una pieza clave para Heynckes ya que es el encargado de aportar equilibro a su equipo. Él es la auténtica ancla del conjunto bávaro. Al Bayern parece que le ha mirado un tuerto.