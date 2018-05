Eric Cantona vuelve a escena. El polémico exjugador del Manchester United, desde su posición de 'Comisionado del fútbol' para la cadena Eurosport, analiza la actualidad del deporte rey y tiene una mención especial para el Real Madrid y el FC Barcelona tras el Clásico del pasado domingo en el Camp Nou.

El exdelantero francés se refiere con ironía a la negativa de los blancos a hacer el pasillo al conjunto de Ernesto Valverde. "No me puedo creer que el Real Madrid no le hiciera pasillo al Barça. ¡Qué falta de respeto! ¡Venga, hombre! Pues claro que no, ¡se odian! Es un buen ejemplo para los niños, pero... ¿a esa hora no deberían estar durmiendo? Los del Barça estaban tan cabreados que sacaron a perros rabiosos al campo. ¡Hay que acabar con los pasillos!", argumenta Cantona.

Asimismo, el exjugador galo también se ha referido a las polémicas arbitrales que han rodeado al Madrid en las últimas semanas, en especial tras el penalti de Benatia a Lucas Vázquezen la vuelta de cuartos de final de la Champions contra la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu (1-3). "Meter la pasta de dientes en el tubo es una de las cosas más difíciles en la vida, pero hay algo aún más complicado: que te piten un penalti en la Champions contra el Real Madrid", dice al respecto.

Cantona manda un recado al presidente francés, Emmanuel Macron, con cierta sorna: "Sr. Macron, quiero hacerle una propuesta: si el Olympique de Marsella (equipo en el que Cantona jugó a finales de los 80) gana la Europa League le reto a montar un desfile para los campeones por los Campos Elíseos. ¡Venga Manu, no me decepciones! ¡Sé que te encanta el Olympique!".

Asimismo, el francés manda un mensaje al que fuera su entrenador en el Manchester United entre 1992 y 1997, un Sir Alex Ferguson que acaba de despertar del coma tras ser operado de una hemorragia cerebral la pasada semana. "Es como un mentor para mí, él me nutrió, nunca me juzgó. Es un luchador que va a salir adelante. Es 'la hora de Fergie' y ganarás. Siempre lo haces", es el emotivo mensaje que Eric Cantona manda al técnico escocés.