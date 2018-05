Cristiano Ronaldo habló con los medios en el Open Media Day del Real Madrid a cuatro días de la gran final de la Champions.

Cristiano destacó la gran motivación que le da jugar la Champions: "Me encanta jugar esta competición. Son siempre partidos buenos, para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores del mundo. Es siempre una competición en la que pasa algo, pasó contra la Juve, fue una temporada espectacular en la Champions, marqué en todos los partidos de fase de grupos... Tienes que estar siempre motivado, en este club no te puedes relajar y menos en esta competición. La Champions, desde Gento y Di Stéfano, es especial, y a mí a nivel personal me motiva un montón".

Sobre como llega a la final tras los problemas que sufrió en uno de sus tobillos, Cristiano no duda que llegará al 100%: "Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles, pero lo más importante es ganar, no importa quién marque los goles, lo importante es hacer historia".

El luso avisa sobre la peligrosidad del rival, el Liverpool de Klopp: :Las finales son siempre especiales, da igual el rival. No creo que lo vayas a tener fácil, si están ahí es porque han hecho méritos. Me recuerdan al Madrid de hace unos años, tres rápidos arriba. Les respeto mucho, pero creo que el Madrid es mejor. Nos tenemos que dar cuenta de la historia que podemos hacer, por eso hay que estar entramos y demostrar nuestra experiencia".