Jürgen Klopp, que ante el Madrid espera cortar la nefasta racha que le acompaña en las finales -ha disputado 6 en su carrera y solo ha ganado una-, destapa en una entrevista concedida al exfutbolista de Liverpool Robbie Fowler, cual es, a su juicio, el punto más flojo del Real Madrid.

Marcelo es un jugador que sube mucho, pero... no defiende. El Madrid no tiene debilidad. El fútbol no es tan facil como decir: Si Marcelo se suma al ataque por la derecha dejamos a Salah en ese espacio, porque nuestro jugador se encontrará con Sergio Ramos", afirmó el técnico. Klopp también destacó el gran trabajo que ha realizado el conjunto blanco en esta edición de la Champions. "Necesitan cuatro oportunidades para marcar dos veces. En semifinales el Bayern necesitó ocho para marcar uno. El Real Madrid tiene mucha experiencia