Marco Asensio, en 'El Primer Palo': "Muchos quieren que perdamos y eso nos motiva aún más"

Marco Asensio, protagonista en esRadio. El joven crack balear ha concedido una entrevista a El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, en la que muestra sus impresiones en vísperas de la final de la Champions que el Real Madrid jugará el próximo sábado contra el Liverpool en Kiev. Pero en la entrevista, emitida este miércoles por la noche tras haber sido grabada en Valdebebas el día anterior —durante el Open Media Day del conjunto blanco—, el mallorquín también repasa su carrera y habla de su convocatoria con la selección española para el Mundial de Rusia y hasta de Neymar, que la próxima temporada podría fichar por el actual campeón de Europa.

"Cuando un equipo lleva tantos años ganando parece que todo el mundo quiere que pierda. Todo va en contra del Madrid, pero eso es lo que nos motiva más y nos hace más fuertes, nos da más ganas para seguir luchando y ganando", dice Asensio en una entrevista en la que también han participado Vicente Azpitarte, director de Deportes del Grupo Libertad Digital, y Sergio Valentín, responsable de la información del Real Madrid en Libertad Digital y esRadio. "Hemos eliminado a los campeones de otras ligas (París Saint-Germain, Juventus y Bayern de Múnich), estamos en otra final y eso hay que valorarlo", añade en este sentido.

"La final del año pasado fue muy ilusionante, pero ésta lo es todavía más", apunta el 20 blanco, que destaca el mérito del Madrid de haber llegado a tres finales consecutivas. Por ello, el mallorquín dice que vivirá la final de Kiev "como si fuera la última" porque "no se sabe cuándo volveremos a una final".

"Sabemos que será un partido muy duro, pero tenemos que ir con la confianza de que nos podemos llevar otra Champions", apunta un Marco Asensio que asegura desconocer aún si el próximo sábado será titular. En este sentido, dice que no sería una "decepción" quedarse fuera del once de Zinedine Zidane. "Siempre quiero jugar. Estaré preparado para jugar y lógicamente me gustaría ser titular. Todos llegamos en muy buena forma y cualquiera que salga lo va a hacer bien", apunta.

Respecto al Liverpool, dice que es un equipo al que "le gusta apretar arriba y ser intenso en la presión". "Nosotros tenemos que estar muy seguros con el balón, intentar dominar del partido y, a partir de ahí, tendremos muchas posibilidades de ganar. No sé cómo prepararán ellos el partido, pero intentarán ganar. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos", asegura.

A por un doblete histórico en Kiev

Asensio, que no jugó un solo minuto en el último partido de LaLiga Santander contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica (2-2), también se ha referido al reciente éxito del equipo de baloncesto del Real Madrid al conquistar la Euroliga en Belgrado. De ganar en Kiev, sería algo histórico para el club blanco porque hasta ahora no ha podido alzarse con la Copa de Europa en las dos secciones en un mismo año.

"La Copa de Europa es una novia muy atractiva", dice un Marco que también ha repasado brevemente su carrera, desde que ya despuntara en el RCD Mallorca hasta dar el gran salto al Real Madrid. "El crecimiento ha sido muy grande y muy rápido". Pero también quiere tener "los pies en el suelo, como siempre me decía mi padre de pequeño" y es consciente de que "acabo de empezar como quien dice". En cualquier caso, también agradece escuchar los comentarios de aficionados y periodistas que aseguran que el balear va para estrella mundial en un futuro a corto plazo, si es que no lo es ya: "Eso es que lo estoy haciendo bien, pero me queda mucho por delante".

"Vine (al Real Madrid) con 19 ó 20 años y no es fácil que te acojan tan bien, pero he tenido buenos compañeros y buen cuerpo técnico, y por eso he estado tan suelto en el campo", sostiene un Marco Asensio que reconoce que "de vez en cuando" ve algún vídeo de sus goles, como el golazo que marcó el 9 de agosto de 2016 en Trondheim (Noruega), en la Supercopa de Europa contra el Sevilla (3-2), en lo que fue su estreno debut oficial con la camiseta blanca.

Golazo de Marco Asensio en la SuperCopa de Europa que empatan 1-1 Real Madrid y Sevilla en el HT. pic.twitter.com/M7C2fOcAlG — CyberPolemica (@CyberPolemica) August 9, 2016

Respecto a los goles que marca con el Madrid (21 en dos temporadas), muchos de ellos de bellísima factura, afirma entre risas que "de vez en cuando me gustaría marcar algún gol de esos que se queda el balón muerto. Me vale igual que si fuera un golazo".

En la entrevista a El Primer Palo, Marco Asensio también ha recordado cuando se hizo una foto junto a Florentino Pérezsiendo un niño en Palma de Mallorca, junto al barco que el dirigente tenía amarrado en la ciudad balear, y de cómo la madre del jugador (Maria Willemssen, fallecida en 2011) le dijo al dirigente blanco: "Perdone, señor Pérez, éste es mi hijo Marco y algún día jugará en el Real Madrid". "Yo era muy joven. Obviamente era imposible imaginar que pudiese jugar en el Real Madrid. Pero así es: mi madre le hizo ese comentario a Florentino y es tremendo que haya firmado y ahora pueda estar jugando en el Madrid".

Neymar y la Selección

Preguntado por si le gusta Neymar, que podría fichar por el conjunto blanco la próxima temporada, Asensio dice que el brasileño "en todos los equipos ha demostrado un gran nivel, que es un jugador muy bueno a nivel mundial. Claro que es un jugador que me gusta y nos gusta a todos (…) Los buenos siempre se entienden entre ellos".

Por último, respecto a su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial de Rusia, Marco Asensio reconoce que vivió el pasado lunes "con nervios" cuando Julen Lopetegui facilitó la lista definitiva de 23 jugadores. "Estoy feliz y orgulloso de poder jugar con España. Es mi primer Mundial, algo que siempre he soñado desde pequeño, algo muy bonito", finalizó.