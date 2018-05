El 1x1 del Real Madrid en Kiev

Keylor Navas. No tuvo mucho trabajo pero estuvo acertado en sus escasas intervenciones. Atajo el disparo de Alexandor – Arnold y salió sin dudar en los balones divididos.

Carvajal. Como en 2014, se perderá una cita con España. Hace dos años la Eurocopa y este año, posiblemente, el Mundial. No tuvo un papel destacado y sufrió algo con Mané.

Ramos. Sobrio. Correcto. No cometió ningún error y eso ya es importante en una final. Se notó su experiencia al bajar el ritmo del partido cuando le venía bien al Madrid. Ganó casi todos los balones divididos.

Varane. Un partido muy completo. Ganó por arriba y estuvo en el sitio adecuado cuando había alguna pelota sin control cerca del área. Como Ramos, sacó bien la pelota desde atrás. Los dos centrales sufrieron con Salah y estuvieron más tranquilos tras su lesión.

Marcelo. Se habló mucho de él pero jugó como siempre. Centró a Bale en el 2 a 1 y fue uno más en ataque por la banda izquierda. También cumplió en defensa.

Casemiro. Fue de los jugadores más discrectos. Apareció para frenar varios contrataques pero también falló varios pases fáciles en lugar comprometidos. En ataque desapareció. No robó tantos balones como nos tiene acostumbrados.

Kroos. No arriesgó en ningún momento con la pelota. Pases sencillos para mantener la posesión. Eso sí, dominó como siempre, los espacios entre centrales para conservar la posesión el mayor tiempo posible.

Modric. Gran partido del croata. Estuvo en todas las zonas del partido. Peleó como si fuera un mediocentro defensivo.

Isco. No tuvo su noche. No sacó su barita a pasear y falló varios pases sencillos. Tuvo el 1 a 0 que estrelló en el larguero. Mejor en los últimos minutos de la primera mitad donde se asoció por la banda izquierda.

Cristiano Ronaldo. Peleó y se movió por todas las zonas de ataque pero apenas rascó bola. Tuvo una ocasión en los primeros minutos y un cabezazo que le sacó Kasius.

Benzema. Se movió entre líneas y ayudo al equipo en ese sentido. Tuvo la suerte de marcar el 1 a 0 e incluso una ocasión para el 3 a 1. Estuvo intermitente pero ha sido su mejor final de Champions y de los jugadores más destacados del Madrid.

Nacho. Jugó sus primeros minutos en una final de la Champions League. Estuvo acertado. No se cortó y subió bastante al ataque. No intentó nada fuera de lo normal y por eso no perdió ninguna pelota. Cumplió de sobra tras la lesión de Carvajal.

Bale. El nombre de la final. Jugó media hora y marcó dos goles. La chilena está al alcance de muy pocos jugadores. No sólo fue el gol. Trabajó en defensa y filtró varios pases en ataque muy peligrosos.

Asensio. Casi no tuvo minutos.