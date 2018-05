El emocionante perdón de Karius que "sigue sin poder dormir" por sus errores

Es sin lugar a dudas el más perjudicado por lo sucedido en la final de la Champions que disputaron Real Madrid y Liverpool. Loris Karius, el portero 'red' que regaló el 1-0 a Benzema y falló clamorosamente en el 3-1 de Bale, ha sido marcado de por vida por sus errores y él mismo tuvo que pedir perdón sobre el mismo terreno de juego.

No han pasado ni 24 horas y Karius volvió a entonar el 'mea culpa' en las redes sociales.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC