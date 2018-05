El tremendo pique de Arbeloa con Manolo Lama en Twitter

Pocos minutos después de que el Real Madrid se convirtiese nuevamente en campeón de Europa por tercera vez consecutiva y decimotercera en su historia, Twitter vivió un duro enfrentamiento entre Álvaro Arbeloa, exlateral del conjunto blanco, y Manolo Lama, periodista de la Cadena Cope.

El cruce de declaraciones en Twitter fue contundente y con ataques muy directos. Todo empezó con un tuit de 2016:

A partir de ese recordatorio de Arbeloa, Manolo Lama reaccionó atacando con más fuerza:

Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¡Cuidado no te atragantes! 😘😘🤷‍♂️ https://t.co/sGTd537WTv

No, no me han hackeado la cuenta de Twitter.